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威廉不受閃兵影響今晚仍《效廉》 許效舜社群這樣說

許效舜（左）今日在粉絲專業貼出多張與威廉的合照。（翻攝自臉書）許效舜（左）今日在粉絲專業貼出多張與威廉的合照。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕39歲藝人「威廉」廖亦崟涉嫌逃避兵役，接受警方偵訊後以50萬元交保，威廉手上的主持工作幾乎全面停工，其中威廉和許效舜兩人合作的東森《效廉出發吧》16日宣布暫停威廉拍攝工作，但已經錄製完成的內容仍按原計畫播出。今（18）日許效舜在社群發文，非但沒有切割威廉，還發出許多兩人合照，甚至幫威廉說話。

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許效舜說《效廉》團隊全員一直以來的努力付出、全力以赴的完成節目使命。（翻攝自臉書）許效舜說《效廉》團隊全員一直以來的努力付出、全力以赴的完成節目使命。（翻攝自臉書）

許效舜說《效廉》團隊全員一直以來的努力付出、全力以赴的完成節目使命，所以請大家能多多支持節目，讓團隊有堅定前行的動力。許效舜也將今晚即將播出的內容作了重點整理，並強調「在地人才知道的海線之旅」感覺內容非常豐富精采。

許效舜（右）粉絲團澄清：威廉私底下是很有禮且尊敬舜哥。（翻攝自臉書）許效舜（右）粉絲團澄清：威廉私底下是很有禮且尊敬舜哥。（翻攝自臉書）

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有些網友認為威廉在節目中經常對許效舜講話沒大沒小，認為：「軍中常說的一句話，方便不能當隨便」似是諷刺威廉因涉嫌閃兵所以才會經常隨便，許效舜粉絲團則替威廉澄清，表示一切都是節目效果，因為節目設定許效舜的定位是「16歲的小舜」，所以經常故意耍賴、調皮，「威廉私底下是很有禮且尊敬舜哥的，希望大家不要誤解了」。

威廉與警方會面，看來神態自若。（本報資料照，記者劉人瑋攝）威廉與警方會面，看來神態自若。（本報資料照，記者劉人瑋攝）

威廉目前暫停的主持工作有：TVBS《食尚玩家》、東森《效廉出發吧！》，原定6月開錄的TVBS《來吧！哪裡怕2》暫停拍攝計畫，威廉和沈玉琳新接下的公視台語台外景節目《雙面威廉》，剛試拍1集便宣告和威廉中止合作。

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