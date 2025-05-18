脫上癮？西班牙度假島驚見肯爺辣妻 巨乳「2點全露」路人看傻！

近日肯爺夫妻倆到西班牙某觀光島嶼度假時，比安卡又被捕捉到大露「車頭燈」，讓不少觀光客看了傻眼。（圖翻攝自X平台）

張宇嫺／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國饒舌歌手肯爺（Kanye West）今年2月因帶辣妻比安卡（Bianca Censori）全裸登葛萊美獎紅毯成為話題焦點，此後比安卡多次因為過度暴露的衣著引發輿論批評。近日夫妻倆到西班牙某觀光島嶼度假時，比安卡又被捕捉到大露「車頭燈」，讓不少觀光客看了傻眼。

近日肯爺夫妻倆到西班牙某觀光島嶼度假時，比安卡又被捕捉到大露「車頭燈」，讓不少觀光客看了傻眼。（圖翻攝自X平台）

綜合外媒報導，肯爺與妻子比安卡17日在西班牙的馬略卡島（Mallorca）被拍到，2人似乎正在度假，一邊悠哉逛街，一邊享用冰淇淋。網上瘋傳的照片可以看到，比安卡戴了副墨鏡，上身僅穿一件漁網狀性感馬甲，胸前2點一覽無遺，下半身從前面看是正常不過的長裙，但從後方看卻幾乎沒有布料，露出大片屁股蛋。

另外，跟著肯爺夫妻逛街的還有比安卡的妹妹安潔莉娜（Angelina Censori），相比姊姊的暴露穿著，安潔莉娜的穿搭就顯得相當保守，穿黑色夏季洋裝，頭髮梳了個髮髻。3人逛街時，身邊還有多名隨扈，當地居民和觀光客看到都在拍這對搶眼的夫妻，還有不少人露出不可置信的表情。

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