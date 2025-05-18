FEniX陳峻廷自豪18歲當阿兵哥 張哲偉被嗆4字秒變臉

張哲偉（左）、陳峻廷出席保養品一日店長活動。（記者潘少棠攝）

〔記者李紹綾／台北報導〕演員張哲偉與FEniX陳峻廷今（18日）出席保養品一日店長活動，談起近來最夯的當兵話題，兩人自豪早早就入伍盡國民義務，張哲偉服外語替代役，到國中教英文，當時的學生後來出社會工作，遇到他還喊他「替代役哥哥」，陳峻廷聽到笑虧：「是叔叔吧！」張哲偉原本還笑臉迎人，聽到這句當變臉，令全場大笑。

張哲偉（左）、陳峻廷出席保養品一日店長活動。（記者潘少棠攝）

陳峻廷談到，從華岡藝校畢業後，他選擇賺錢不繼續升學，所以18歲就去當兵，因當時覺得，接下來要從事演藝事業，若接到兵單從軍會影響工作，「我不想出現斷層，時間到了我就去當兵，結束可以直接順接演藝圈的工作。」於是他在宜蘭金六結服了4個月的兵役。

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張哲偉（左）、陳峻廷出席保養品一日店長活動。（記者潘少棠攝）

張哲偉15歲就赴加拿大唸書，他畢業於加拿大皇后大學生物醫療工程學系，原本可以選擇成為年薪超過200萬的醫療工程師，但卻毅然回台進入演藝圈，並在23歲入伍服兵役，他說：「那時剛好從國外回來，也沒有軍訓課程可以折抵，當兵的過程中難免有辛苦的地方，但可以從中學到滿不少東西。」

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