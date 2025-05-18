前LE SSERAFIM成員金佳覽沉寂3年 無預警開通IG發近照

金佳覽無預警開通IG貼出近照。（翻攝自IG）

張宇嫺／核稿編輯

〔記者張宇嫺／綜合報導〕韓國女團LE SSERAFIM於2022年5月出道，不料剛出道成員金佳覽就爆出校園霸凌爭議，短短19天就停止活動，最後在同年7月宣布退團。自從離開LE SSERAFIM後，金佳覽一直保持低調，在沉寂三年後的今天（18日），她無預警開通個人的IG帳號並更首次更新近況。

金佳覽無預警開通IG貼出近照。（翻攝自IG）

金佳覽在IG上PO出四張自拍照，配文僅有一個微笑的表情符號，圖中可見她留著一頭黑色長直髮對鏡自拍，還有近乎素顏的特寫照，照片發出僅17小時就已收穫45萬的讚與大批粉絲留言，IG粉絲人數也已達41.9萬。

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金佳覽無預警開通IG貼出近照。（翻攝自IG）

據傳，金佳覽在退團之後回到學校繼續完成學業，並考進建國大學媒體演技系，雖韓網對金佳覽的霸凌事件仍有爭議，但外界猜測她有可能以演員身分重回演藝圈。

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