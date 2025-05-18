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神預測 YouTuber阿滴、Hook「會考之神」猜題超準

今年國中教育會考出現百萬YouTuber阿滴（左）、HOOK拍攝過的影片輸出的知識。（攝自臉書）今年國中教育會考出現百萬YouTuber阿滴（左）、HOOK拍攝過的影片輸出的知識。（攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕百萬YouTuber阿滴、HOOK都屬於「知識型網紅」，國中教育會考昨、今（18）日登場，沒想到考生步出考場紛紛改稱他們為「會考之神」，因為兩人神準命中考題，看過影片的網友開心感謝兩人，並胸有成竹表示：自己一定答對！

HOOK3年前拍過《料理史王》提到古墨西哥阿茲特克文化，整整命中3題。（翻攝自YouTube）HOOK3年前拍過《料理史王》提到古墨西哥阿茲特克文化，整整命中3題。（翻攝自YouTube）

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以英文見長的阿滴和對歷史情有獨鍾的HOOK在這次的會考當中，分別命中題目，HOOK的粉絲表示3年前她曾經拍過《料理史王》裏頭就講到古墨西哥阿茲特克文化，整整命中3題，讓這名會考生感動說：「整整3題都是（影片內容），好感動，謝謝HOOK，天使保佑」。

專注傳播英文學習法的阿滴頻道《滴scovery》也替會考生提供不少解題知識。（翻攝自IG）專注傳播英文學習法的阿滴頻道《滴scovery》也替會考生提供不少解題知識。（翻攝自IG）

阿滴得知此事，驕傲說：「昨天會考社會考到墨西哥的玉米之神，還有南極的領土歷史。今天會考英文的閱讀測驗有一個題組是在講復活節島。合理懷疑今年會考的出題老師是滴scovery的觀眾」，表示粉絲看他影片可以理直氣壯，「以後爸媽說你怎麼又在看YouTube浪費時間，你就說你在準備會考」，讓粉絲捧腹大笑。

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不僅如此，喜歡諧音哏的台灣人還開玩笑說，以前考試都拜「文昌帝君」，以後還要同時拜「文昌滴君」。

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