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娛樂 最新消息

棒棒堂、五堅情、美秀集團接連出事 網驚：風雲榜被詛咒？

〔記者陳慧玲／台北報導〕4月中「KKBOX風雲榜」熱鬧舉行，當時包括五堅情、棒棒堂合體，還有美秀集團演出都受到粉絲熱情支持，不過近日3團陸續出事，網友好奇討論：「風雲榜被詛咒？」

美秀集團吉他手修齊（左）突喊退團，主唱狗柏（右）也發文表示不爽。（資料照，夥球擊提供）美秀集團吉他手修齊（左）突喊退團，主唱狗柏（右）也發文表示不爽。（資料照，夥球擊提供）

相關新聞：美秀集團爆內鬨？才入圍金曲獎 修齊宣告退團主唱怒發聲：將包容視若糞土

美秀集團才入圍金曲獎最佳樂團，還有年度歌曲大獎，吉他手修齊突爆出要比預期更早退團的決定，主唱狗柏也不忍了，發文疑似怒揭修齊會爽約錄音、會砸工作室等行為，直白希望粉絲不要再盲目挺下去了，並再發限動：「就當我在emo吧。」並提到：「希望能在音樂裡記得曾經的你有多好。」

棒棒堂日前才在風雲榜合體演出，不料近日威廉涉及閃兵被約談並交保。（資料照，記者王文麟攝）棒棒堂日前才在風雲榜合體演出，不料近日威廉涉及閃兵被約談並交保。（資料照，記者王文麟攝）

至於棒棒堂，之前在風雲榜合體演出勾起粉絲無限回憶，迴響相當大，但近日威廉涉及閃兵被約談並交保，手上節目暫時都無法看到他繼續主持，不少網友很憂心，在社群討論「棒棒堂才剛合體又要解體？」

陳零九（左2）涉閃兵風波，五堅情宣布暫時休團。（資料照，記者陳奕全攝）陳零九（左2）涉閃兵風波，五堅情宣布暫時休團。（資料照，記者陳奕全攝）

另外五堅情也宣告暫時休團，主要是陳零九同樣涉及閃兵事件，他發文宣告要暫時放下藝人身分，先中止在五堅情以及「九澤CP」的工作，期盼以後還有機會他最熱愛的音樂創作。

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