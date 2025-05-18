永野芽郁9代言全滅！恐遭踢出大河劇 業界曝最糟下場

張宇嫺／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕永野芽郁4月被爆出與田中圭偷情，重創形象，日前她在電影首映會針對一連串的風波哽咽道歉，網友卻不買單，怒批「該哭的是田中圭太太吧」，現在又傳出不少人要求NHK換角，別讓她繼續演大河劇《豐臣兄弟！》，罵聲不斷。

田中圭（左）、永野芽郁被爆出戀情，重創形象。（達志影像）

根據《ピンズバNEWS》報導，永野芽郁與10家廠商簽訂合約，目前已有9家選擇與她切割，僅剩Prada還沒採取任何行動。抵制聲浪不斷，有網友希望她退出明年的大河劇《豐臣兄弟！》，紛紛表示，「請退出大河劇，不想看到她演出」、「無法投入這個故事裡面欸」、「現在退出還來得及」。

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上一次因為婚外情而退出大河劇演出的是女星齊藤由貴，她本來預定要演出2018年的《西鄉殿》，卻在2017年8月被爆出與醫師搞不倫，同年9月她坦承不倫戀，在開拍之前退出大河劇演出，最後由南野陽子緊急救火。

永野芽郁被網友撻伐，要求退出明年的大河劇。（翻攝自IG）

永野芽郁雖然一直否認不倫田中圭，不過大眾撻伐聲浪不斷，業界也認為永野芽郁極可能無法演出大河劇。前朝日電視台製作人鎮目博道表示，因為永野芽郁跟經紀公司完全否認婚外情，NHK很難直接要求他退出大河劇，不過現在出現了代言下架的骨牌效應，不只是民間電視台，連NHK還可以也會順著這個風向，讓她暫停演出節目。

鎮目博道認為最糟的是，現在不只是《週刊文春》，永野芽郁已經成為所有週刊的目標，除了第一彈、第二彈之外，很可能有第三彈，不只是大河劇演不了，很可能未來也不會接到NHK的邀約。

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