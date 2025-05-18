米可白「緊身上衣」穿太辣 男友孫綻開嗆6字

〔記者李紹綾／台北報導〕米可白與小3歲的孫綻合作八點檔擦出愛火，姐弟戀談了兩年多，近日傳出分手，兩人以放閃破除傳聞。身材火辣的米可白，經常在社群分享美照，她透露只要穿削肩或是露肚肚上衣，男友孫綻就會喊：「去穿外套。」讓她哭笑不得。

米可白以「恐龍先生」稱呼孫綻，哀怨穿太辣就會被男友阻止，看來看去都是甜蜜的抱怨。孫綻也轉發貼文，喊話米可白：「是不是欠拉正？」展現佔有慾。但孫綻先前受訪表示，不會特別限制女友分享辣照，因為自己也常因工作需求會有裸露。

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米可白和男友孫綻在社群甜蜜鬥嘴。（翻攝自IG）

米可白先前傳出與孫綻分手，她表示：「感情就是順其自然，現在都好，謝謝大家的關心。 現在最重要的是認真把戲拍好，把錢錢（愛犬）的身體照顧好，這是目前最重要的事。」

米可白近來除了忙拍八點檔，還因愛犬錢錢罹癌焦頭爛額，她日前上傳帶錢錢出門散步的照片，寫道：「不知道還能陪伴你多久，把握每天能跟你相處的時間，帶你散步，帶你走走。」她戴著粉紅色鴨舌帽，孫綻則穿著背心走在後方，並稱是「收工後的小幸福」。

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