晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

米可白「緊身上衣」穿太辣 男友孫綻開嗆6字

〔記者李紹綾／台北報導〕米可白與小3歲的孫綻合作八點檔擦出愛火，姐弟戀談了兩年多，近日傳出分手，兩人以放閃破除傳聞。身材火辣的米可白，經常在社群分享美照，她透露只要穿削肩或是露肚肚上衣，男友孫綻就會喊：「去穿外套。」讓她哭笑不得。

米可白以「恐龍先生」稱呼孫綻，哀怨穿太辣就會被男友阻止，看來看去都是甜蜜的抱怨。孫綻也轉發貼文，喊話米可白：「是不是欠拉正？」展現佔有慾。但孫綻先前受訪表示，不會特別限制女友分享辣照，因為自己也常因工作需求會有裸露。

米可白和男友孫綻在社群甜蜜鬥嘴。（翻攝自IG）米可白和男友孫綻在社群甜蜜鬥嘴。（翻攝自IG）

米可白先前傳出與孫綻分手，她表示：「感情就是順其自然，現在都好，謝謝大家的關心。 現在最重要的是認真把戲拍好，把錢錢（愛犬）的身體照顧好，這是目前最重要的事。」

米可白近來除了忙拍八點檔，還因愛犬錢錢罹癌焦頭爛額，她日前上傳帶錢錢出門散步的照片，寫道：「不知道還能陪伴你多久，把握每天能跟你相處的時間，帶你散步，帶你走走。」她戴著粉紅色鴨舌帽，孫綻則穿著背心走在後方，並稱是「收工後的小幸福」。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中