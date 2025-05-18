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娛樂 音樂

美秀集團爆內鬨？才入圍金曲獎 修齊宣告退團主唱怒發聲：將包容視若糞土

〔記者陳慧玲／台北報導〕美秀集團才剛以同名專輯入圍金曲獎最佳樂團，並以和三金得主盧廣仲合唱的《手機錢包鑰匙菸》入圍年度歌曲大獎，不料吉他手修齊突然在社群發文「比預期早決定退團」，而主唱狗柏也怒發文，疑似不滿修齊把團員包容視若糞土的作法。

對於修齊決定退團的決定，經紀公司尚未做出回應，但歌迷非常憂心，主唱狗柏今（18日）則在限動談到：「想來就來，說走就走。從留職停薪到現在，一路走來，團員們的包容與支持，全都視若糞土。」

美秀集團才入圍金曲獎兩大獎，修齊（左）突喊要退團，狗柏（中）也怒發聲。（資料照，夥球擊提供）美秀集團才入圍金曲獎兩大獎，修齊（左）突喊要退團，狗柏（中）也怒發聲。（資料照，夥球擊提供）

狗柏更爆料：「爽約錄音、不來練團，砸工作室、四處樹敵，霸估所有功勞，不如意動不動就說要退團，其餘四個人一直在善後，扛了還得面對輿論攻擊，總是無來由被他當情緒發洩的出口，連工作人員也無辜受罵。」

另外狗柏也談到：「我真的很心疼我的團員們。有太多真相，是大家看不見的。拜託別再盲目支持了。看起來沒事不代表真的沒事，想死的人不會告訴你他想死。」儘管從頭到尾沒有提到修齊之名，但網友猜測狗柏提到的人，疑似就是指喊要退團的修齊。

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