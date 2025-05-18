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娛樂 最新消息

雙北世壯運頻出包 卡神不留情面怒酸蔣萬安

蔣萬安16日出席2025臺北國際城市論壇，並上台致詞。（記者塗建榮攝）蔣萬安16日出席2025臺北國際城市論壇，並上台致詞。（記者塗建榮攝）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕2025雙北世界壯年運動會17日開幕，不過早在世壯運開幕前，各項層面已出現諸多亂象，包括選手禮包的智慧手錶「不準」、禮包內乾燥劑自燃、資訊看板簡化或錯字、賽制混亂等問題。

今（18）日中午，「卡神」楊蕙如在臉書發文點名台北市長蔣萬安，她表示以前覺得台北市前市長郝龍斌很鳥，什麼都憨憨的，「但他至少有個Ubike當政績，花博撒大錢被罵，但開幕之後至少有點樣子，也讓他連任了。」

楊蕙如接著又說，後來就任市長柯文哲更廢，政績荒腔走板還貪污被羈押禁見，不過至少世大運撒大錢的時候，台灣選手成績很好，幫他撐了蠻長時間的民調，她認為：「所以基本上撒大錢辦國際活動，根本是台北市長連任大補丸。」

話鋒一轉，楊蕙如不留情面直接開嗆說：「蔣萬安真的是太神奇了，連郝龍斌、柯文哲都知道的送分題，世壯運都可以花大錢辦到被全民嘲笑，所以我真的見識到了什麼叫做⋯爛外有爛，天（兵）外有天！萬安草包，沒有下限。」

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