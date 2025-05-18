詹仁雄出手了！開出超苛條件 只有「他」接招成功

〔記者張釔泠／台北報導〕FEniX昨日在台北舉辦首場大型演唱會「MBB 2025 LIVE CONCERT」，5位大男孩苦練多時使盡渾身解數，一連獻上25首動聽夯曲，還有各自表演的專屬橋段，最後才以〈你成為了我最難忘的人〉、〈有多愛〉等歌曲落幕。讓3000名粉絲「救火隊」從頭感動到最後一刻，共同見證夢想第一站。

FEniX首場演唱會「MBB 2025 LIVE CONCERT」嗨翻TICC。（華納音樂X寬宏藝術提供）

FEniX首場演唱會祭出上升降式天屏、全舞台地屏，就連5樓的觀眾也能更清楚完整看見演出，此外還有5座高達2米的升降舞台，搭配30度斜面坡度舞台、全場雷射光束，聽覺、視覺上都有高度享受。

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FEniX首場演唱會「MBB 2025 LIVE CONCERT」嗨翻TICC。（華納音樂X寬宏藝術提供）

此次最讓粉絲驚喜的還有新歌首唱，由曾經一手打造偶像選秀節目《原子少年》的製作人詹仁雄親自創作，全新歌曲〈沒有情人的情歌〉必須詮釋並飆出超高音，詹仁雄直接喊話「誰唱的上去就給誰唱」，最後是承隆接招成功，現場飆出超高音，讓全場陷入瘋狂。

承隆化身Rocker。（華納音樂X寬宏藝術提供）

被問演唱會前有什麼事先準備，峻廷笑說一開始就被告知演唱會不會露太多，但每個團員還是自發性的不斷增肌減脂，而且都比以往更加嚴格。家齊則補充每個團員都變瘦、變壯，飲食都很清淡，「就連早餐的蛋餅不小心多加一點醬油就會覺得太鹹」，所以格外期待演唱會結束後就可以大吃特吃。

浦洋看到團員們不能盡情吃喝又要積極運動，都只能苦中作樂，「我就可以更能展現我的能量逗大家開心，跟大家開玩笑玩鬧」，有時累到全身痠痛，就會去岩盤浴放鬆一下、全身排毒。承隆更回憶每次去健身房，總會在休息時間看到彼此奄奄一息的臉，很有趣。MAX提到規律健身、斷碳水也直呼痛苦，但想到能給歌迷最好的回憶，一切都值得。

MAX展現健身成果。（華納音樂X寬宏藝術提供）

因為是首次的演唱會，5人都有邀請家人好友前來見證，峻廷、家齊希望能讓親朋好友見證自己的努力與堅持；承隆的爸爸特地從台南北上；MAX最開心的是爺爺奶奶都會一起來看，「曾經我的家人們很不能理解我整個月埋在房間裡做音樂，雖然他們漸漸的看見了我的成績，也開始支持我了」。家中開麵店的浦洋提到家人、朋友都會到場，並補充說演出時間是晚餐時段，是麵店最忙的時刻，不過因為家人都會來看，「麵會少打一點，限量供應」。

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