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娛樂 日韓

歐巴真男人！4韓星當兵獲頒「特級戰士」 Rain竟是神射手

羅子秦／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓國雖然有閃兵團，但在軍中擁有優異成績的「特級戰士」也不少，亞洲舞王Rain在射擊方面成績優異，跟隨安七炫、千正明等前輩，被提拔為特級戰士。

Rain、允浩、安七炫、千正明都是特級戰士。（翻攝自NAVER、X、YouTube）Rain、允浩、安七炫、千正明都是特級戰士。（翻攝自NAVER、X、YouTube）

據悉，為了被選拔為特級戰士，必須做82次以上的仰臥起坐，2分鐘內做72次以上的俯臥稱，5分48秒內完成1.5公里的跑步，射擊方面20發子彈中有18發命中目標。

Rain是軍中的神射手。（翻攝自NAVER）Rain是軍中的神射手。（翻攝自NAVER）

Rain在2011年的新兵訓練營中被選為特級戰士，在結業典禮上獲得表彰，還取得了7天6夜的休假獎勵。據韓媒報導，Rain在射擊部分表現很好，在140名學員當中排行前三名，夜間射擊10發命中10發、白天射擊則是20發命中19發，射擊分數滿分，獲得特級射手的榮譽，在140人當中是前三名。

安七炫百發百中，是軍中的神射手。（翻攝自NAVER）安七炫百發百中，是軍中的神射手。（翻攝自NAVER）

韓星安七炫也被選為特級戰士，20發子彈全百發百中，他表示：「雖然我是個藝人，但我想讓大家知道我也忠實地過著軍旅生活中。」韓國演員千正明則是韓星當中第一位特級戰士，同時也是新兵助教，不過由於太過嚴格，對新兵來說是惡魔般的存在，不過在訓練結束後卻像哥哥一樣照顧後輩，在軍中獲得很高的聲譽。

東方神起的允浩（左）獲頒特級戰士證書。（翻攝自X）東方神起的允浩（左）獲頒特級戰士證書。（翻攝自X）

千正明是惡魔教官。（翻攝自YouTube）千正明是惡魔教官。（翻攝自YouTube）

至於東方神起的允浩在陸軍服役時表現良好，在射擊、體力及戰鬥力等科目都要達到90分以上才獲得特級戰士的殊榮，陸軍大讚允浩作為軍人，盡全力的模樣非常美麗。

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