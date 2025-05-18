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娛樂 音樂

Tizzy Bac贈「結緣水晶」助知更奪冠 「loser」宣布好消息

〔記者陳慧玲／台北報導〕Tizzy Bac昨（17日）晚在Legacy Taipei舉辦「說出我的名字」巡迴演唱會，邀請田馥甄也很欣賞的創作歌手知更當嘉賓合唱，知更透露曾經收過惠婷送的「結緣水晶」，結果似乎為他帶來好運。

Tizzy Bac台北開唱，邀請知更（中）合唱。（相信音樂提供）Tizzy Bac台北開唱，邀請知更（中）合唱。（相信音樂提供）

知更談到，當時收到惠婷送的結緣水晶」，他正參加《一起聽團吧》比賽，最終拿下冠軍，他開心笑說：「真的有被加持到！」

Tizzy Bac和知更合唱《失去做夢能力的人們》，另外也完整呈現新專輯《說出我的名字》全曲目，包含兩部冠軍影集《童話故事下集》主題曲《愛的多重宇宙》，以及和知更合唱的這首《死了一個娛樂女記者之後》主題曲。

Tizzy Bac演唱會，邀請知更（右二）一起合唱戲劇主題曲。（相信音樂提供）Tizzy Bac演唱會，邀請知更（右二）一起合唱戲劇主題曲。（相信音樂提供）

在演唱《Loser》時，Tizzy Bac邀請全場歌迷一起打節奏，並從中隨機邀請兩位「鐵股」上台打鼓互尬。Tizzy Bac笑稱這是「考驗忠誠度的時刻」，還現場號召投票，想選出節奏跟不上的「King of Loser」。沒想到兩位歌迷臨場反應超強，完美打出節奏，反讓Tizzy Bac笑虧：「根本選不出來，原來loser是我們自己！」

Tizzy Bac也驚喜宣布，巡演將加開台中與高雄兩場，分別於10月18日、10月25日登場，聽到這好消息，全場尖叫不斷。

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