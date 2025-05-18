汪小菲二婚宴客！李進良致詞語出驚人 一句話點破媒體關係

李進良。（資料照，記者陳奕全攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕汪小菲與馬筱梅昨（17日）於北京郡王府補辦婚宴，現場布置氣派華麗，賓客雲集。不僅新娘身穿龍鳳褂與白紗風采動人，汪媽媽張蘭更一連拍攝數部婚禮短片，親自帶頭炒熱氣氛，儼然成為「最強婆婆」。

張蘭與馬筱梅站在一起合唱，顯現婆媳好感情。（翻攝自微博）

婚禮現場不乏感人片段，當歌手獻唱時，張蘭與新婚媳婦馬筱梅肩並肩合唱，展現婆媳好感情。張蘭更錄製影片送上祝福：「親愛的孩子們，此刻四合院的石榴樹正結著青澀的果實，就像你們即將啟程的人生，或許會經歷夏日的驟雨、秋風的考驗，但請相信，只要根鬚緊緊纏繞，終能迎來紅寶石般璀璨的豐收季。」

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張蘭拍片祝福兒子與媳婦。（翻攝自微博）

張蘭拍片祝福兒子與媳婦。（翻攝自微博）

而婚宴上另一亮點人物，是曾與大小S家族關係密切的整形名醫李進良。他也受邀出席並上台致詞，語出驚人引起哄堂大笑：「我跟汪小菲是十幾年的好朋友，我們有很多共同的朋友，特別是他每次在台灣媒體被欺負的時候，我就是『汪小菲友人』。」

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