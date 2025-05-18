時隔8年來了！GD小巨蛋連唱2天 票價最高8980

〔記者鍾志均／台北報導〕時隔8年，「GD」G-DRAGON即將來台連唱兩天，確定7月12、13日在台北小巨蛋盛大舉行，票價今（18）終於出爐，採實名制售票，最高價位8980元，最低800元即可入場親臨偶像一面。

GD將於7月12、13日在小巨蛋連唱兩天。（超級圓頂提供）

本次GD世界巡演自韓國高陽體育場兩場完售公演揭幕，他以獨特藝術風格、爆發力十足的現場魅力驚艷全場，正式啟動全球音樂旅程。

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GD巡演自5月起從東京巨蛋出發，將陸續前進菲律賓布拉干、大阪、澳門、雪梨、墨爾本、台北、吉隆坡、雅加達、曼谷與香港，後續也將公布更多場次與城市，敬請粉絲持續關注，票券於KKTIX販售。

GD將於7月12、13日在小巨蛋連唱兩天。（超級圓頂提供）

※ 演出地點：台北小巨蛋 （臺北市松山區南京東路4段2號）

※ 演出日期：2025/7/12（六） 、2025/7/13（日）

（實際演出時間，需以演出方時間為準。）

※ 票價： $8980 / $7980 / $7880 / $7280 / $6680 / $5580 / $4580 / $3580 / $800

（VVIP、VIP區為站票）

VVIP 1、2 ，VIP 包含20元福利券

$8,980 為$8,960演出票券＋$20福利券

$7,980 為$7,960演出票券＋$20福利券

VVIP及VIP票價可兌換的福利不同，請查閱粉絲福利說明圖。

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