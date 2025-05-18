世壯運亮點！比莉一大早就在嗨 合體黃仁勳還教跳舞

〔記者張釔泠／台北報導〕2025世界壯年運動會（簡稱世壯運）登場，昨晚開幕表演星光熠熠，周湯豪與中職啦啦隊以及莊敬高職學生們的熱血演出，加上與媽媽比莉驚喜登場，母子合體演出超吸睛，精采的表現引發現場觀眾熱烈歡呼。

周湯豪、比莉世壯運合體演出。（環球提供）

為了這次演出，母子倆展現高度敬業精神。儘管表定晚間9點才登台，他們從下午3點半就開始妝髮準備，甚至7點不到便已抵達大巨蛋後台。比莉笑說：「怕塞車、怕遲到，乾脆早點來，反正我們準備好了！」

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周湯豪、比莉世壯運合體演出。（環球提供）

除了演出本身令人期待，後台也出現驚喜場面。周湯豪與比莉巧遇正在參與活動的「AI教父」黃仁勳，由於比莉是黃仁勳的鐵粉，知道可能有機會在世壯運遇見，像個小粉絲，一早就很興奮，周湯豪現場更充當翻譯，向黃仁勳介紹媽媽比莉，3人不但合影留念，比莉還教黃仁勳跳舞，黃仁勳親切配合，讓比莉開心直呼：「太榮幸了！我兒子帥，黃先生也帥！」

周湯豪、比莉後台巧遇「AI教父」黃仁勳（中）。（環球提供）

演出前，周湯豪親自開著高爾夫球車繞行大巨蛋場館，替媽媽比莉與即將入場的選手們打氣，沿途不時有選手向他揮手致意，有的還忍不住哼唱起經典歌曲《什麼都不必說》，氣氛溫馨又歡樂。

周湯豪、比莉世壯運合體演出。（環球提供）

這次母子合體的演出，不只是臨場魅力十足，連造型也極具巧思。周湯豪表示，為了完美呈現視覺效果，服裝特地從國外訂製，運抵台灣後立即交由設計團隊進行修改與調整，力求每個細節都要很到位。比莉對演出熱情滿滿，甚至在受訪時打趣表示：「下一屆我也想參加比賽，我喜歡走路，想報名競走項目！」現場笑聲不斷。

周湯豪與學生們。（環球提供）

這場演出從歌曲選定、編曲改編到舞蹈重新編排，歷時近兩個月籌備。周湯豪強調：「這不只是一次演出，是一份心意，我們希望帶給大家力量與快樂。」母子倆的深厚默契、精采表演與暖心互動，無疑成為世壯運開幕式的一大亮點！而對於在世壯運口誤喊成「世大運」，周湯豪也在演出後緊急發文表示自己非常懊悔，會努力改進，祝福所有選手們比賽順利。

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