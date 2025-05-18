ALL（H）OURS三臨寶島 竟認出台粉：一眼就看到

〔記者廖俐惠／台北報導〕韓國新生代男團ALL（H）OURS上週末在台北舉辦首次FANCON「ALL the HOURS in TAIPEI」，一共獻唱14首歌曲，大談對台灣的喜愛，氣氛十分熱烈。

ALL（H）OURS在台北三創CLAPPER STUDIO舉行一日兩場FANCON，帶來精彩的歌舞表演。（ONINN ASIA提供）

隊長KUNHO在開場便表示：「真心歡迎大家來到我們首次海外FAN CON，我們說好會回來的，這次就是為了實現和大家的約定！」

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ALL（H）OURS三度訪台，成員HYUNBIN感性說：「有些Min（ut）e（粉絲）雖然好久不見，但一眼就認出來了。」MASAMI也笑稱：「我終於又吃到我最愛的炒滷味跟地瓜球！」YOUMIN則提到：「這次的主題『ALL the HOURS』，就是我們走過的全部時間，希望能與台北的大家一起分享。」

ALL（H）OURS向粉絲告別，並期待下次再見。（ONINN ASIA提供）

ALL（H）OURS接連帶來《WAO WAO》《GOTCHA》《PSYCHO MANTRA》等人氣歌曲，並翻唱MONSTA X《Shoot Out》與EXO《For Life》，展現多元風格與穩健實力。MASAMI說：「這是我們成年後第一次FAN CON，想挑戰更成熟沉穩的一面。」ON:N也補充：「但我們的可愛魅力也是不能少的喔！」

ALL（H）OURS勁歌熱舞嗨翻全場粉絲。（ONINN ASIA提供）

遊戲單元「氣球的華爾滋」讓全場笑聲不斷，成員兩兩抱在一起拍氣球，輸家需吃下特殊口味洋芋片，XAYDEN搞笑說：「這是肉體與精神合一的團體戰吧？」

ALL（H）OURS七名成員全到場，可愛、帥氣兼具。（ONINN ASIA提供）

安可前播放成員自製影片，紀錄從練習生到出道的歷程。YOUMIN說：「第一次看大家還在笑對方演技，後來卻都安靜下來被感動打到。」HYUNBIN則向粉絲喊話：「今天起，就是Min（ut）e的第一天！」

最終以《Racer》《ALL OURS》與安可曲《GIMME GIMME》作結，KUNHO感性喊話：「ALL（H）OURS會永遠在你們身邊，陪你們度過每一個值得記住的時刻。」

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