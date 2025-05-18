晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 日韓

ALL（H）OURS三臨寶島 竟認出台粉：一眼就看到

〔記者廖俐惠／台北報導〕韓國新生代男團ALL（H）OURS上週末在台北舉辦首次FANCON「ALL the HOURS in TAIPEI」，一共獻唱14首歌曲，大談對台灣的喜愛，氣氛十分熱烈。

ALL（H）OURS在台北三創CLAPPER STUDIO舉行一日兩場FANCON，帶來精彩的歌舞表演。（ONINN ASIA提供）ALL（H）OURS在台北三創CLAPPER STUDIO舉行一日兩場FANCON，帶來精彩的歌舞表演。（ONINN ASIA提供）

隊長KUNHO在開場便表示：「真心歡迎大家來到我們首次海外FAN CON，我們說好會回來的，這次就是為了實現和大家的約定！」

ALL（H）OURS三度訪台，成員HYUNBIN感性說：「有些Min（ut）e（粉絲）雖然好久不見，但一眼就認出來了。」MASAMI也笑稱：「我終於又吃到我最愛的炒滷味跟地瓜球！」YOUMIN則提到：「這次的主題『ALL the HOURS』，就是我們走過的全部時間，希望能與台北的大家一起分享。」

ALL（H）OURS向粉絲告別，並期待下次再見。（ONINN ASIA提供）ALL（H）OURS向粉絲告別，並期待下次再見。（ONINN ASIA提供）

ALL（H）OURS接連帶來《WAO WAO》《GOTCHA》《PSYCHO MANTRA》等人氣歌曲，並翻唱MONSTA X《Shoot Out》與EXO《For Life》，展現多元風格與穩健實力。MASAMI說：「這是我們成年後第一次FAN CON，想挑戰更成熟沉穩的一面。」ON:N也補充：「但我們的可愛魅力也是不能少的喔！」

ALL（H）OURS勁歌熱舞嗨翻全場粉絲。（ONINN ASIA提供）ALL（H）OURS勁歌熱舞嗨翻全場粉絲。（ONINN ASIA提供）

遊戲單元「氣球的華爾滋」讓全場笑聲不斷，成員兩兩抱在一起拍氣球，輸家需吃下特殊口味洋芋片，XAYDEN搞笑說：「這是肉體與精神合一的團體戰吧？」

ALL（H）OURS七名成員全到場，可愛、帥氣兼具。（ONINN ASIA提供）ALL（H）OURS七名成員全到場，可愛、帥氣兼具。（ONINN ASIA提供）

安可前播放成員自製影片，紀錄從練習生到出道的歷程。YOUMIN說：「第一次看大家還在笑對方演技，後來卻都安靜下來被感動打到。」HYUNBIN則向粉絲喊話：「今天起，就是Min（ut）e的第一天！」

最終以《Racer》《ALL OURS》與安可曲《GIMME GIMME》作結，KUNHO感性喊話：「ALL（H）OURS會永遠在你們身邊，陪你們度過每一個值得記住的時刻。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中