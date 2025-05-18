天菜教授王家玄當兵 抽籤冥冥中注定

王家玄有「天菜教授」封號。（翻攝自王家玄臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕舞蹈名師「KIMIKO」林睿君2020年與「天菜教授」王家玄結婚，經常分享夫妻甜蜜生活，讓不少網友粉絲對王家玄也不陌生，很多人更成為這位天菜教授鐵粉。

最近藝人閃兵躍上新聞焦點，讓當過兵男人勾起不少回憶，王家玄也以「兩腳都是咖哩笑開懷」發文回憶當兵樂趣，透露一轉眼他也50好幾，當兵竟已經是28年前的事，「那時我大學是體育系（籃球專長），原本規劃畢業後至陸軍憲光籃球隊服役，結果計畫趕不上變化，就在下士幹部結訓前夕，晴天霹靂般地接到通知，球隊解散了。」

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當時王家玄只有2選項：「總統府憲兵211營、憲兵機車連。」有天連長問他：「是否有興趣留校（憲兵學校當分隊長）？不過要抽籤，不一定抽得到。」而他想賭一把第3個選項，「反正若沒有就去憲兵機車連！」

他2020年和「KIMIKO」林睿君結婚。（翻攝自王家玄臉書）

到了抽籤那天中午，王家玄剛好在伙房當班，負責清理廚餘，滿手滿腳全是咖哩，連腳趾縫都是黃的怎洗也洗不掉，但也不知道是否冥冥中注定，他說：「後來被我抽中留校籤，就這樣，幸運成了憲兵學校分隊長，負責帶正在受訓下士幹部。」

回頭想想28年一晃而過，王家玄說：「青春大概就卡在那鍋咖哩剩飯裡了吧！」

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