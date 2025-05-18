晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

不只黃仁勳展親民 金馬影帝梁家輝也是新好男人

梁家輝在香港金像獎共獲4次影帝殊榮，演技早已被肯定，近日參加坎城影展親切替影迷簽名。（香港星島日報）梁家輝在香港金像獎共獲4次影帝殊榮，演技早已被肯定，近日參加坎城影展親切替影迷簽名。（香港星島日報）

〔記者林南谷／台北報導〕67歲金馬影帝梁家輝與太座江嘉年結婚30多年恩愛如昔，隨著一對女兒梁穎晨及梁靜曦先後出嫁兼懷孕，梁家輝榮升外公享兒孫福。

對電影極度熱愛的梁家輝，稱對演藝事業永不言倦，榮獲4屆香港金像獎影帝非浪得虛名，港媒報導，近日他到法國參加坎城影展，在機場有大批外國粉絲守候，當時剛下飛機後面對大批影迷，梁家輝反應令人窩心。

影迷誇讚梁家輝好友耐心幫影迷簽名。（香港星島日報）影迷誇讚梁家輝好友耐心幫影迷簽名。（香港星島日報）

有粉絲曬出在法國機場捕獲梁家輝，目擊者以「巧遇影帝梁家輝，愛了」為題發文表示在接機，驚見影帝梁家輝，他超級和藹可親幫接機每個粉絲簽名（透露大概簽了超多份，都有點心疼會不會很累），理解長途飛行後的辛苦，「但他真的好有耐心，也給大家紛紛合影，大家都說他很謙虛，第一次看到本人，也覺得非常溫柔，深深被打動。」

輝達執行長黃仁勳17日宴請供應鏈台廠大老闆們，會前並於所有產業鏈大老闆們合影，並與現場粉絲互動。（記者田裕華攝）輝達執行長黃仁勳17日宴請供應鏈台廠大老闆們，會前並於所有產業鏈大老闆們合影，並與現場粉絲互動。（記者田裕華攝）

其實輝達執行長黃仁勳目前人正在台灣，他展現親民每次現身也都親切替粉絲簽名並合照，而梁家輝也沒讓黃仁勳專帥於前，2位優質新好男人深獲好評。

梁家輝曾以電影《愛在他鄉的季節》榮獲第27屆金馬獎最佳男主角獎，該片1990年在香港上映，由羅卓瑤執導，梁家輝、張曼玉、文希蓮主演，劇情描述海外移民的艱苦生活。

 

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中