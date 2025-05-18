不只黃仁勳展親民 金馬影帝梁家輝也是新好男人

梁家輝在香港金像獎共獲4次影帝殊榮，演技早已被肯定，近日參加坎城影展親切替影迷簽名。（香港星島日報）

〔記者林南谷／台北報導〕67歲金馬影帝梁家輝與太座江嘉年結婚30多年恩愛如昔，隨著一對女兒梁穎晨及梁靜曦先後出嫁兼懷孕，梁家輝榮升外公享兒孫福。

對電影極度熱愛的梁家輝，稱對演藝事業永不言倦，榮獲4屆香港金像獎影帝非浪得虛名，港媒報導，近日他到法國參加坎城影展，在機場有大批外國粉絲守候，當時剛下飛機後面對大批影迷，梁家輝反應令人窩心。

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影迷誇讚梁家輝好友耐心幫影迷簽名。（香港星島日報）

有粉絲曬出在法國機場捕獲梁家輝，目擊者以「巧遇影帝梁家輝，愛了」為題發文表示在接機，驚見影帝梁家輝，他超級和藹可親幫接機每個粉絲簽名（透露大概簽了超多份，都有點心疼會不會很累），理解長途飛行後的辛苦，「但他真的好有耐心，也給大家紛紛合影，大家都說他很謙虛，第一次看到本人，也覺得非常溫柔，深深被打動。」

輝達執行長黃仁勳17日宴請供應鏈台廠大老闆們，會前並於所有產業鏈大老闆們合影，並與現場粉絲互動。（記者田裕華攝）

其實輝達執行長黃仁勳目前人正在台灣，他展現親民每次現身也都親切替粉絲簽名並合照，而梁家輝也沒讓黃仁勳專帥於前，2位優質新好男人深獲好評。

梁家輝曾以電影《愛在他鄉的季節》榮獲第27屆金馬獎最佳男主角獎，該片1990年在香港上映，由羅卓瑤執導，梁家輝、張曼玉、文希蓮主演，劇情描述海外移民的艱苦生活。

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