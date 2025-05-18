閃兵藝人好丟臉！ 吳怡農報效國家選當特戰

民進黨前台北市黨部主委吳怡農。（翻攝自吳怡農臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕藝人閃兵近日成為話題焦點，但有人免役卻自願當兵，從小移民加拿大的民進黨台北市議員趙怡翔，認為台灣人一定要當兵，毅然決然返台服兵役並放棄加拿大國籍，民進黨前台北市黨部主委吳怡農也是一例。

2013年，吳怡農當時34歲離開高盛集團並放棄美國國籍回台灣，隔年在陸軍航空特戰指揮部服役，2015年以義務役下士退伍。

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臉書粉專「打馬悍將粉絲團」特別在臉書發文推崇說：「吳怡農不只選擇當兵，而且還說，要當就要當最硬的兵，直接進特戰隊，希望那些逃兵的藝人跟政治人物，能學習一下這份精神。」

至於為何放棄美國籍回台當陸軍特戰隊？吳怡農說:「當兵是我們義務，當時30幾歲，趁還沒除役趕快回來當兵，既然要當兵就要做最硬的，義務役能選的就是特戰，我很榮幸一年跳13次的傘還有山訓，我過得很充實。」

在軍中，最讓吳怡農感動的是：「大家都希望得到更扎實、更進步的訓練；我們的家園，要一起來守護，我們的國家，只有我們自己能守護。」

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