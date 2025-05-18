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《超偶》羅平台印混血 當兵睡泥地雨水洗澡

羅平18歲來台有身分，霸喊之後當了一年半的兵。（翻攝自羅平臉書）羅平18歲來台有身分，霸喊之後當了一年半的兵。（翻攝自羅平臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕台灣藝人閃兵話題延燒，台韓混血畢書盡2011年取得台灣國籍後就投身軍旅，在海軍服役一年，17日出席活動霸氣說：「我覺得當兵就是義務，當時也是收到通知就馬上去。」

台灣、印度混血的藝人羅平，近日也被問有沒有當兵，他老實說其實本來不用當兵，但他18歲辦身分證之後當了一年半的兵，後來還進組拍了9個月紮實的海軍陸戰隊，「嚴格來說我當了2年3個月。」

羅平也在臉書轉貼2021年9月3日軍人節發文：「一轉眼退伍已經15年，2003從成功嶺入伍再到高雄步校受訓，下部隊到蘇澳武荖坑然後到桃園幹訓班受訓完正式變下士班長，接下來再到新竹湖口下基地三個月，記得下基地總要在山上紮營，雨下再大也要完成在野外紮營睡泥巴地，澡是直接下雨幫你洗，能夠刷到牙根本就是一種享受，基地撐完2006終於回金六結退伍，從南到北幾乎繞了全台四分之三營區，想說退伍了應該沒緣份再進軍營，2018女兵日記開拍，進了海軍陸戰隊龍泉營區，我終於完成環島當兵了！」

當時他發文驕傲說：「93軍人節是屬於全國英勇軍人的日子！三軍弟兄們辛苦了！93軍人節快樂。」

羅平是台灣印度混血，五官深邃，為印度皇裔遠房蒙兀兒王朝後代，被稱印度王子。祖先來自於伊朗一帶，成為其姓氏來源，他於2009年參加台灣歌唱選秀節目《超級偶像》第三季，並獲第五名入行。

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