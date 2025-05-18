（專訪）負債1億又摔斷腿！64歲周思潔逆襲人生：不再委屈自己

〔記者陽昕翰／專訪〕資深玉女歌手周思潔揮別初戀至今單身，她笑說：「我早就已經準備好了，可是一直沒有人來，我希望可以單純的談場戀愛，彼此都能夠相互提升。」

今年64歲的周思潔，做好準備要領敬老卡，更稱現在要開始「叛逆」，事實上她10多歲就出道，獨自扛起養家的重任，她說：「我賺錢養家48年，真的已經畢業了。」

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周思潔渴望能有新的戀情。（記者王文麟攝）

周思潔透露這幾年心態上的轉變，「所謂的叛逆，我是要勇敢說出我的需要，我總是習慣付出，不敢請人家幫忙。」

其實周思潔的人生歷經起伏低潮，她淡出歌壇超過24年，期間曾遭商業詐騙，隔年又因公司大火及替人作保負債約1億，她花了17年才努力清償債務。

資深玉女周思潔重返歌壇，鬆口開唱計畫。（記者王文麟攝）

而周思潔難以忘情最愛的歌唱，在近年宣告復出，她回歸歌壇5年，卻碰到疫情攪局，期間愛犬「周Lucky」逝世，還有膝蓋摔傷骨裂，與音樂教父小蟲的官司，屢屢登上新聞版面。

周思潔希望活出全然的自己。（記者王文麟攝）

如今周思潔揮別過去的不愉快，自信稱人生的下半場才要開始，「我發現我現在是活出了全然的自己，不再委屈自己。」她這些年一直有要舉辦大型個唱的想法，期待今年能有好消息。

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