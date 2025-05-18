朱智勛台灣慶祝43歲生日 感動哽咽曝願望：這是真心的

〔記者廖俐惠／台北報導〕朱智勛昨天（16日）在台度過43歲生日，今天在台大體育館舉行的粉絲見面會上，台粉也送上蛋糕為他慶生，並獻唱生日快樂歌，讓朱智勛有些哽咽，更被發現眼角有淚水。

朱智勛與女粉絲抱緊緊，掀起全場尖叫聲。（讀者提供）

朱智勛昨天寵粉無極限，與粉絲玩遊戲大方給抱抱，還加碼多送一張拍立得，讓8位過關的鐵粉人人有獎。他在下半場於當下登場，繞場與粉絲擊掌揮手，場面一度要暴動；在得知有一區沒有走到，朱智勛還特別再次走下台，走到每個角落讓粉絲看清楚。

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朱智勛走下台與粉絲互動，差點掀起暴動。（讀者提供）

台粉幫朱智勛慶生。（讀者提供）

粉絲準備的應援影片中，回顧朱智勛從新人時期，到獲獎無數，一直到最近以《外傷重症中心》奪下百想戲王的瞬間，讓朱智勛感動不已，不過也搞笑吐槽，粉絲準備的蛋糕上的人形眼睛太大，「我眼睛好像沒那麼大吧！」至於生日願望，朱智勛真心希望大家平安快樂。最後他獻唱洪光鎬的《Pretty》為演出畫下句點。

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