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娛樂 電視

（專訪）李程彬童年恨父綁架 30歲才學會原諒：不願回到過去

〔記者蕭方綺／專訪〕李程彬在華視、公視台語台戲劇《成功路上》上演穿越劇碼，他認為穿越前的角色心境上是個男孩，穿越後，因為見到小時候的爸媽，藉此彌補以前的遺憾，回到現實後就成了「男人」；私下的他也有男孩轉為男人的分界點，就是2018年爸爸過世之際。

李程彬從小父母離異，他跟著外婆在雲林小漁村長大。（記者胡舜翔攝）李程彬從小父母離異，他跟著外婆在雲林小漁村長大。（記者胡舜翔攝）

從小父母離異，他跟著外婆在雲林小漁村長大，國小卻遭生父綁架，單獨被丟在工業區附近孤苦無依，流浪時還需要翻垃圾桶、和野狗搶食，後來媽媽靠徵信社才找到他，把他救出來，而後爸爸每次聯絡他，總跟他要錢，因此他對爸爸一直有放不下的恨。

直到2018年，他和姊姊收到醫院通知「爸爸腦出血」，2人只見到病榻上無法言語的爸爸，李程彬幽幽說：「我從小就恨這個人，但他來不及跟我道歉，我不知道要怎放下這樣的情緒。」後來告別式由他和姊姊一肩挑起，媽媽沒出現，他坦言爸爸在家中是禁忌話題，因為媽媽至今仍無法原諒他。

李程彬（右）在《成功路上》回到1989年，和爸爸王識賢成為好友。（公視台語台提供）李程彬（右）在《成功路上》回到1989年，和爸爸王識賢成為好友。（公視台語台提供）

辦完告別式後，他回到從小生長的漁村，突然看到一棵大樹，想起了小時候爸爸曾經抱他在大樹下說過一些話的片段記憶，他說：「他也曾嘗試給我愛，只是他不知道怎麼當個爸爸。」雖然已想不起爸爸曾對他的好，但李程彬突然在心中釋然，也就是原諒爸爸過往給的傷痛。

終於和自己和解的這一年，他30歲，他提到小時候常常夢見自己又被爸爸綁架，總在這樣無限循環的惡夢中嚇醒，但爸爸離世後，他再也沒有夢過爸爸，但姊姊曾夢到過，李程彬為此下註解：「可能是爸爸至今仍不知道該怎麼面對我吧。」

李程彬不想回到過去。（記者胡舜翔攝）李程彬不想回到過去。（記者胡舜翔攝）

戲裡的穿越橋段讓人印象深刻，但現實中的李程彬一點都不想回到過去，他篤定認為「若是回去某個時間點改變一件事，一定會有蝴蝶效應，導致後面的事連環變」，像是他從沒有想要改變自己遭爸爸綁架的事，他說：「若變成媽媽被綁架怎麼辦？完全不敢想像我失去我媽。」一番話讓人揪心。

此外，李程彬2023年拿下金鐘迷你劇戲王後，不像一般演員拿獎後不斷推出新作品，延續鑲金的氣勢，時隔2年他才推出新戲《成功路上》，對於接戲與否，他其實很有想法，他說：「演員一輩子能拍的作品有限，不想要未來回頭看，覺得自己怎都拍這麼安全的作品，是不是應該嘗試對我人生更有挑戰性的？」

李程彬剛出道時當了1年多的臨時演員。（記者胡舜翔攝）李程彬剛出道時當了1年多的臨時演員。（記者胡舜翔攝）

他剛出道時當了1年多的臨時演員，收入不濟，只要有戲就會接，後來拍電影《七月與安生》，監製陳可辛要他愛惜羽毛，對他說：「每部作品不管好壞，都要找能挑戰的去試。」

因此他拍完影集《她和她的她》後雖大獲好評，許多劇本找上門，但他保持初衷，希望能找到不一樣的角色來演出。因此這２年他雖沒接戲，仍認真生活，他以韓星孔劉為例，指出孔劉接演每齣戲中間都會休息一段時間，只為了好好感受生活，「演戲不應該是演出那個角色，要把角色變成真實存在你我身邊的人。」好好生活就是為了達成這樣的目標。

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