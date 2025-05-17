黃仁勳來了！告五人「野生捕獲」AI教父 後台互動細節曝光

〔記者陽昕翰／台北報導〕天團接班人告五人4月在高雄世運主場館開唱，今晚登上台北大巨蛋，擔任世界壯年運動會開幕演出嘉賓，還在後台與聖火儀式的科技代表黃仁勳相見歡。

告五人在後台與黃仁勳相見歡。（相信音樂提供）

告五人特別向黃仁勳介紹自己的音樂作品，還有家鄉宜蘭的好風景，提到先前「宇宙的有趣」巡迴演唱會曾到美國演出，之後若有機會再到美國開唱，希望有機會邀請他看演唱會。而工作人員在旁則開玩笑說，不如巡演就找黃仁勳當嘉賓，全場哄堂大笑。

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告五人擔任世壯運的開幕表演嘉賓。（相信音樂提供）

今晚在開幕式的表演，告五人以《新世界》結合百位舞者共演，舞團造型前衛、風格鮮明，結合視訊與燈光效果，瞬間點燃現場2萬觀眾的熱情。

接著告五人演唱榮獲金曲獎年度歌曲《又到天黑》，歌詞「不想要認輸就把自己獻給忙碌」彷彿呼應全世界無數運動員日復一日，為夢想不懈鍛鍊、迎向天亮的寫照。

告五人首次站上世界運動盛事的舞台。（相信音樂提供）

首次站上世界運動盛事的舞台，對正密集籌備第四張全新專輯的告五人來說，也像是一場音樂與運動精神的交會，歌迷更是期待他們能早日登上台北大巨蛋舉辦專場演唱會。

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