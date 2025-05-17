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前男友背孕妻偷腥 劉雨柔卸貨倒數「甜慶最後兩人世界」

劉雨柔臨盆在即，與胡凱翔甜慶最後一次屬於2人的生日。（組合照，翻攝自臉書）劉雨柔臨盆在即，與胡凱翔甜慶最後一次屬於2人的生日。（組合照，翻攝自臉書）

〔記者邱奕欽／台北報導〕劉雨柔前男友、健身教練鄒政翰近日公開坦承婚內出軌發長文懺悔，向孕妻與家人道歉稱自己「沒有藉口」，將用餘生彌補犯下的錯誤。巧合的是，劉雨柔臨盆在即並記錄孕期心情，提到這次是自己與丈夫胡凱翔最後一次屬於兩人的生日，看似感嘆的口吻，即將迎來家庭新成員。

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「明年開始，就多了一顆小花生！」劉雨柔今（17日）訴說心境表示，今年生日選擇簡單過，不求華麗儀式，只希望和另一半一起大快朵頤一番，「這真的是最後一次，只有我們兩個人的生日了。」她坦言卸貨開始倒數，正面臨妊娠糖尿的風險，每天都得扎針、記錄血糖，身心壓力倍增，但她仍積極面對，更已安排好月子中心與所有嬰兒用品，提早規劃產後瘦身計畫，準備迎接新生命的挑戰。

然而，劉雨柔雖然與鄒政翰早已分手多年，但此時前男友爆出婚內出軌，仍讓不少網友感慨2人命運對比之強烈，一邊是挺著孕肚準備迎接新生命的幸福媽咪，一邊則是公開懺悔的失婚男。針對網友給予鼓勵，「辛苦了，但看到小孩ㄧ切都會值得的！」劉雨柔也親自回應，「我也相信，絕對值得！」

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