不只五月天、田馥甄 大咖天王宣布進駐北流

林宥嘉鼓勵歌迷去看展覽。（北流提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕北流《唱 我們的歌 流行音樂故事》2025年再添新卡司，歌壇天王林宥嘉「idol世界巡迴演唱會」將進駐，重現神級迷幻舞台，對此林宥嘉表示：「很多歌迷常在網上說很期待再回味這個演唱會，歡迎大家有空去感受展覽。」

為了完整呈現「idol世界巡迴演唱會」的Live體驗，團隊將演出擴增為360度環景投影，包含地板畫面、雷射特效與環繞音響，打造台灣首見的全方位聲光舞台。

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令人驚喜的是，展區將展出從未曝光的獨家畫面，讓參展的觀眾彷彿回到現場時空。林宥嘉談到：「很多參與過idol演唱會的歌迷朋友，常在網上說很期待再回味這個演唱會，但現在我正在投入第7張專輯的計畫，所以非常歡迎歌迷朋友去感受這個展覽。」

林宥嘉「idol世界巡迴演唱會」在北流將有Live體驗。（北流提供）

北流《唱 我們的歌 流行音樂故事》之〈生命的現場——演唱會與Backstage〉展區，繼展出動力火車、五月天、田馥甄、Tizzy Bac、兄弟本色、林俊傑等精彩現場後，宣告林宥嘉的「idol世界巡迴演唱會」進駐，將以全新升級之聲光及感官體驗重現大眾眼前。

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