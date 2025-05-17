泰國驚見超正制服妹 幻藍小熊前進東南亞走上街頭出任務

〔記者陽昕翰／台北報導〕「GENBLUE」幻藍小熊巡迴亞洲宣傳，魅力席捲東南亞，6人飛到泰國曼谷、馬來西亞吉隆坡及香港工作，見到來自世界各地的粉絲，不忘趁空體驗當地文化。

幻藍小熊快閃馬來西亞街頭進行宣傳。（天空娛樂提供）

幻藍小熊前進海外，宣傳首張韓文迷你專輯《ACT LIKE THAT》，他們抽空拍攝團綜，6位女孩入境隨俗，包括學習打泰拳、體驗穿學生制服，還有學做當地的特色料理。

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幻藍小熊穿上泰國制服直呼新鮮。（天空娛樂提供）

對於可以穿上泰國女高中生的制服體驗，最讓成員期待，她們在街頭進行任務，以英文或泰文介紹自己專輯，很感謝民眾的熱情回應。

許媛媛笑說：「雖然當下講的還不是很標準，不過幸好我們遇到的路人都很有耐心和善良，都收下了我們的專輯，而且給予了笑容回應。」

幻藍小熊泰國打泰拳。（天空娛樂提供）

至於在學習打泰拳時，成員毓被老師誇讚拳腳有力，成了團內公認的「泰拳女王」，而毓本人也打出興趣，希望以後還有機會可以練習。

在結束長達15天的海外巡迴宣傳，幻藍小熊將回到台灣，舉辦本次亞洲巡迴的最終站，活動24日將在台北信義香堤廣場登場。

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