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（專訪）美女主播接政經節目喊做惡夢 曝張雅琴暖舉揭私下面

華視美女主播莊惠琪日前首度接下政經節目《52政經點》。（記者潘少棠攝）華視美女主播莊惠琪日前首度接下政經節目《52政經點》。（記者潘少棠攝）

〔記者林欣穎／專訪〕華視美女主播莊惠琪日前首度接下政經節目《52政經點》，坦言剛接下節目時壓力山大，過於焦慮還常會做惡夢，直言自己無法走犀利快嘴的路線，也怕觀眾會覺得不夠有趣，如今主持一個多月，收到不少正向回饋，也讓她鬆了一口氣，她也分享自己欣賞的主持人，大讚資深主播張雅琴是個很溫暖的前輩。

華視美女主播莊惠琪日前首度接下政經節目《52政經點》。（記者潘少棠攝）華視美女主播莊惠琪日前首度接下政經節目《52政經點》。（記者潘少棠攝）

為了向觀眾準確報導政經資訊，莊惠琪每一天都要做功課、開會討論，加上是做現場節目幾乎不容錯誤，莊惠琪直呼剛開始天天會做惡夢驚醒，夢裡也都是工作內容，「有點像表演者，播報台上是緊繃的，現在算是比較抓得到節奏了，很感謝華視的前輩及同仁幫忙。」

她也笑說自從接節目後，平常收看她播報主持的親友團都說她的笑容中少了甜美感，「這是可以預料的改變，現在是講比較重的國際政治話題，但也希望自己是能很有條理、不失親切的。」

華視美女主播莊惠琪日前首度接下政經節目《52政經點》。（記者潘少棠攝）華視美女主播莊惠琪日前首度接下政經節目《52政經點》。（記者潘少棠攝）

而聊到欣賞的主持人，她很欣賞張雅琴鮮明的個人風格，「不評論立場、新聞風格，她很有氣勢，之前跟雅琴姐在外交部的場合遇過，之前做的新聞有被記得，她就有鼓勵我，我當下是覺得很溫暖的。」除此之外她也提到像方念華和華視的陳雅琳，直呼兩位前輩都很有國際視野及觀點，都是值得她學習的對象。

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