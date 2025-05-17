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朱智勛當場嗆台粉閉嘴 話癆認輸金南佶：6小時見面會我無法

朱智勛穿白襯衫帥氣來台，感受到台粉滿滿的熱情。（記者王文麟攝）朱智勛穿白襯衫帥氣來台，感受到台粉滿滿的熱情。（記者王文麟攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕朱智勛暌違6年再度來台舉行粉絲見面會，上次好友金南佶來台嗆他「話很多」，這次朱智勛直接認輸，不忘吐嘈金南佶見面會辦了6小時，讓父母急得在網路上找人，「我的體力只能負荷兩小時的見面會，我有心跟粉絲在一起就好。」

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朱智勛昨天抵台，今天（17日）晚間6點在台大體育館與粉絲見面，他分享很喜歡芒果冰、雞排及火鍋，雖然現在很努力在練習壺鈴，不過幾乎都沒有忌口。他最近很努力練身材，笑說不是要刻意去練，但身材卻越來越大隻，「適合我的衣服越來越少，如果不是機能型衣服，能夠穿得上的衣服真是越來越越少。」

朱智勛自認是chill guy，大讚鄭雨盛帥氣、金南佶可愛。（記者王文麟攝）朱智勛自認是chill guy，大讚鄭雨盛帥氣、金南佶可愛。（記者王文麟攝）

朱智勛自認是chill guy，不過被問到最帥氣的男人是誰？朱智勛點名鄭雨盛是他認識的人當中最帥氣的，不過台下有粉絲大喊「南佶哥呢？」，朱智勛笑說：「南佶哥是可愛啊，我聽說南佶哥的粉絲見面會辦了6小時，在韓國網路上引起討論，父母親都跟南佶哥喊話說放過我女兒，南佶哥真的是可愛。」台下粉絲喊話朱智勛見面會也開6小時，朱智勛立刻求饒：「我的體力…辦兩小時就好了，我的心與他們同在就好。」

朱智勛剛以《外傷重症中心》獲得百想戲王，表示看自己的戲會很害羞。（記者王文麟攝）朱智勛剛以《外傷重症中心》獲得百想戲王，表示看自己的戲會很害羞。（記者王文麟攝）

朱智勛剛以《外傷重症中心》獲得百想戲王，他表示其實看自己的戲會很害羞，甚至會冒冷汗，「演的當下沒有那麼滿意，大家卻很喜歡，我可能沒辦法很自信說出來。」他還在現場發射性感的眼神，被問到是否有對著鏡子練習？朱智勛：「如果你身邊有這種人，有點心理變態的人非常危險，不過不管覺得我性感還是可愛，都是因為你們愛我。」比起性感，朱智勛比較喜歡別人說他很有趣。

朱智勛。（記者王文麟攝）朱智勛。（記者王文麟攝）

現場回顧朱智勛的作品，粉絲從《宮野蠻王妃》李信、《外傷重症中心》白教授、《Hyena：富豪辯護人》尹熙材、《屍戰朝鮮》李蒼中，選出白教授是最想要在現實見到的人，但朱智勛不這麼認為，「如果遇到白教授就是死之前，遇到尹熙材就是官司纏身，如果遇到李蒼身邊都是活屍，感覺遇到李信是最好的。」而選擇李信的粉絲，還貼出了一個愛心，看得出他們對李信的愛。

朱智勛送上百想戲王的「人生四格」給女粉絲。（翻攝自IG）朱智勛送上百想戲王的「人生四格」給女粉絲。（翻攝自IG）

被問到最喜歡的台詞，朱智勛選擇「神啊！請相信我」，沒想到粉絲卻大喊「討厭」，讓朱智勛十分驚訝，原來粉絲更喜歡他講白教授的口頭禪「閉嘴」，朱智勛在現場大罵中文、韓文的「閉嘴」，讓粉絲興奮不已，站起來給他罵。另一位粉絲則是結婚27周年，希望獲得朱智勛的祝福，沒想到朱智勛竟送上奪下百想戲王後拍攝的「人生四格」正版照片，讓女粉絲開心高舉雙手。

下半場，朱智勛從台下登場，讓全場粉絲大暴動，朱智勛上台後聽聞有一區沒有走到，竟再度下台補償粉絲，每一個地方都要親自走到，朱智勛更是感受到台灣粉絲滿滿的熱情。玩遊戲時，朱智勛賣力與粉絲互動，甚至與女粉絲抱緊緊，掀起全場尖叫聲。

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