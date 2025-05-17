張蘭改口認兒媳馬筱梅 見證汪小菲2婚：願替你擋刀劍

馬筱梅（左起）今與汪小菲補辦婚禮，張蘭狂發影片喊話兒子。（組合照，翻攝自微博）

〔記者邱奕欽／台北報導〕汪小菲與「大S」徐熙媛離婚後，今（17日）終與愛妻「Mandy」馬筱梅在北京補辦婚禮，雖然現場未對外公開，但母親張蘭整天連續狂發影片、貼文難掩激動之情，不僅以一襲大紅喜服出鏡，更改口稱呼馬筱梅為「兒媳」，甚至感性表示，兒子這些年經歷低潮風波，因此喊話，「多想替你擋住全世界的刀劍。」

相關新聞：汪小菲「聘禮金額」網瘋傳！Mandy遭疑帶球嫁 張蘭一句話引議

請繼續往下閱讀...

張蘭以「三幕光陰的故事」為題，錄下對汪小菲以及馬筱梅最深沉的祝福，第一幕是她對汪小菲歷經人生起伏的回顧，形容兒子就像棵被命運反覆修剪的樹，更百感交集地說，「我總希望那一切都能轉移到媽媽身上，多想替你擋住全世界的刀劍。」而第二幕則獻給馬筱梅，坦言心疼這位兒媳，「善良被辜負得遍體鱗傷，卻依然相信愛情！」她深信筱梅是命運給汪小菲「遲來的補償。」

第三幕，張蘭則是將視角轉向汪小菲以及馬筱梅的未來，同時贈予這對新人三面「盾牌」，並喊話，「小菲，今天站在你身邊的她，不只是你的妻子，更是人生戰場的生死搭檔。」她希望這場婚禮能成為家族重生的起點，「從此以後啊，你們將彼此交付後背、同舟共濟、肝膽相照、彼此照護一生，我希望你們的婚禮是我們家族鳳凰涅槃的起點。」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法