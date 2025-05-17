汪小菲二婚馬筱梅 與14年前娶大S有驚人巧合

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕汪小菲與「Mandy」馬筱梅今（17）日在北京郡王府飯店補辦婚宴，兩人風格選定中式古風，可見Mandy身穿龍鳳褂婚服貴氣逼人，和汪小菲與大S 2011年在三亞舉辦的海島風格相差甚大。不過，巧合的是，當年大S與汪小菲結婚時，現場颳起強風，把在場所有人頭髮及禮服吹的凌亂不堪。據報導，今日在北京也颳起8至9級的強風，所幸汪小菲與Mandy的婚禮辦在室內，影響並不大。

大S與Mandy婚禮有驚人巧合。（資料照/翻攝自微博）

根據中國媒體報導，今（17）日北京風勢強勁，將達到8至9級的強陣風，不禁讓網友聯想到大S與汪小菲2011年在三亞舉辦的世紀海島婚禮，同樣也颳起大風，引起熱議。網傳汪小菲這次大手筆拿出的聘禮高達666萬，但尚未確切證實是人民幣還是台幣。甚至在婚宴上特別準備伴手禮盒送賓客，內含寶格麗產品及古瓷瓶，可見汪小菲送禮相當大方。

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