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汪小菲「聘禮金額」網瘋傳！Mandy遭疑帶球嫁 張蘭一句話引議

汪小菲（右）與Mandy今補辦婚宴。（翻攝自微博）汪小菲（右）與Mandy今補辦婚宴。（翻攝自微博）

〔記者林欣穎／台北報導〕大S前夫汪小菲與「Mandy」馬筱梅今（17）日在北京郡王府飯店補辦婚宴，兩人這次走的是中式古風，可以看到Mandy身穿龍鳳褂婚服貴氣逼人，和汪小菲2011年在三亞舉辦的海島風格相差甚大，但無論是哪場婚禮都充滿話題，網上傳出這次汪小菲花費「天價」辦婚禮，嫁娶聘禮高達666萬，還傳出Mandy疑似帶球嫁。

汪小菲婚禮的伴手禮。（翻攝自微博）汪小菲婚禮的伴手禮。（翻攝自微博）

汪小菲與「Mandy」馬筱梅2024年登記，今在有400年歷史的北京郡王府飯店舉辦婚宴，還特別準備伴手禮盒，內含寶格麗產品及古瓷瓶，寓意吉祥喜氣，兩人還先在自家餐廳舉行迎賓宴，看來婚禮充滿巧思。

相關新聞：不想去？汪小菲兒女疑未出席婚禮 「御用保母」IP在台灣

網傳汪小菲這次大手筆拿出彩禮（指聘禮）高達666萬，若為人民幣則約有2831萬台幣，也有一說是百萬，不過皆未被證實，而張蘭稍早也被捕捉到出席婚宴畫面，她早在社群上曬出祝福影片，還提到是「雙喜臨門」，也讓網友聯想到Mandy懷孕可能。

張蘭祝福汪小菲、Mandy。（翻攝自微博）張蘭祝福汪小菲、Mandy。（翻攝自微博）

而汪小菲與前妻大S的一雙兒女目前由汪小菲的御用保母小楊阿姨照顧，眼尖網友發現小楊阿姨抖音帳號IP顯示仍在台灣，有網友留言詢問小楊阿姨是否已出發北京？不過有其他人表示，她與兩個孩子都不會出席，而稍早汪小菲與Mandy也在親友見證下互許終生完婚，不過全程未見汪小菲子女。

汪小菲、Mandy互訂終生完婚。（翻攝自微博）汪小菲、Mandy互訂終生完婚。（翻攝自微博）

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