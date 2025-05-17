王識賢被兒嗆「不是當老闆的料」 無奈吐心聲：反省再努力

王識賢（左二起）、張詩盈在《成功路上》飾演李程彬的爸媽。（公視台語台、華視提供）



〔記者蕭方綺／台北報導〕李程彬主演的公視台語台、華視戲劇《成功路上》第三集成功攻佔Netflix排行榜第一名，而他在劇中從現代穿越回1989年，和爸爸王識賢、媽媽張詩盈等人重逢，他憑藉過往記憶一口斷定王識賢不是當老闆的料，讓兩人大吵一架。

王識賢在《成功路上》頂下別人的工廠，自己當老闆。（公視台語台、華視提供）



打滾演藝圈多年的王識賢自認個性與角色完全相反，如果遇到別人當面告知缺點時，會先沈默思考，若真有其事就自我反省再努力改進；李程彬則以演戲舉例，有時候遇到前輩提供演戲的經驗談，姑且不論對錯都應該要先仔細聆聽，每個人想法不一樣，拿手的地方也不一樣，一定有可以學習的地方。

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戲裡幫助兩人重拾友誼的張詩盈，本人卻直言不會當和事佬，頂多會去了解雙方的想法與在意的事情是什麼，但會尊重他們各自的判斷，畢竟緣分本來就不可強求。

相較於經營工廠的坎坷，校園裡的青澀戀愛則正在萌芽，吳翰林與許莉廷的感情線也有重大進展，兩人前往山上露營，李程彬更傳授吳翰林把妹密技「靠近、推倒」，讓網友笑稱：「教壞囡仔！」

吳翰林（左）與許莉廷兩人在《成功路上》的青澀戀愛正在萌芽。（公視台語台、華視提供）



吳翰林坦言自己沒有露營的經驗，但是若有機會，很想和好朋友們一起嘗試準備食物、放鬆看風景、打屁，一定很有趣。許莉廷則透露，拍攝露營畫面時，自己跟吳翰林都很專注融入曖昧的氣氛，耳邊突然傳來一個大聲的跑步聲，從遠方朝著我們衝過來，她驚嚇之餘下意識護住胸部，結果轉頭發現竟然是黃登楷，原來是導演惡作劇，偷偷安排他出來嚇兩人一跳，讓她直呼：「導演真的很幼稚！」《成功路上》每週日晚間8點公視台語台、晚間10點華視主頻播出。

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