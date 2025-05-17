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娛樂 最新消息

（連線專訪）阿湯哥是好老闆親駕直升機接送 「班吉」出任務18年改變人生

《不可能的任務：最終清算》演員專訪影音：

〔記者許世穎／台北－倫敦連線專訪〕「阿湯哥」湯姆克魯斯在電影《不可能的任務：最終清算》再度玩命，此次和他合作的組員包括從第3集就加入的「班吉」賽門佩吉，以及上一集才登場的龐克萊門捷夫，與格雷格塔扎戴維斯。賽門回顧自己加入系列已經18年，感性表示人生真的就此改變。

海莉艾特沃（左起）、賽門佩吉、龐克萊門捷夫與格雷格塔扎戴維斯在《不可能的任務：最終清算》是湯姆克魯斯最強後盾。（UIP提供）海莉艾特沃（左起）、賽門佩吉、龐克萊門捷夫與格雷格塔扎戴維斯在《不可能的任務：最終清算》是湯姆克魯斯最強後盾。（UIP提供）

本次片中關鍵台詞，「我們的人生取決於我們所有的選擇」，賽門坦言，他的確因為「選擇」加入這個系列而徹底改變了人生，「我記得應該是2005年初，接到導演JJ亞伯拉罕的電話，他很直接地問我：『嘿，你想不想來演《不可能的任務3》？』我答應了，從那一刻開始，我的人生發生了無法計數的改變」。

賽門佩吉直說演出《不可能的任務》系列改變了人生。（UIP提供）賽門佩吉直說演出《不可能的任務》系列改變了人生。（UIP提供）

談到拍攝過程中的難忘時刻，賽門指出：「整個系列本身就是一連串難忘的經歷。在《致命清算》的拍攝期間，我們去過斯瓦爾巴群島，住在船上，非常酷；還有南非，我們甚至去潛水看鯊魚。這些回憶可以講上一整天。」

龐則提到與阿湯哥會親自駕駛直升機載他們飛，上演不少打戲的她更透露，「每次拍完艱難的動作戲大家都超開心，「整個劇組為了讓攝影、動作完美結合，付出了很多努力，真的很感謝他們。」格雷格則表示：「對我來說，最特別的是與這個『家庭』一起環遊世界，留下許多共同的回憶，那些日常點滴才是最難忘的部分。」

賽門佩吉（左）和湯姆克魯斯合作《不可能的任務》已有18年。（UIP提供）賽門佩吉（左）和湯姆克魯斯合作《不可能的任務》已有18年。（UIP提供）

談起與湯姆克魯斯的再度合作，三人異口同聲地給予高度讚譽。賽門表示：「他是很棒的老闆，和他合作就像進入了『TC世界』，每天都有新冒險。」龐也補充：「他非常慷慨，只要你需要幫忙，他一定會在你身邊。」

龐克萊門捷夫出席《不可能的任務：最終清算》倫敦首映會。（UIP提供）龐克萊門捷夫出席《不可能的任務：最終清算》倫敦首映會。（UIP提供）

至於下一部《不可能的任務》的計畫，三人選擇保留神秘感。格雷格說：「我們花了五年完成這部電影，現在只想好好慶祝。上映那一刻，就是我們的成果發表。」賽門則感性地說：「這部電影是一個終點，它為這個30年的系列畫下非常美好的句點。就讓我們好好享受這一部吧。」

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