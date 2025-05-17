大牙控訴黑人後失業「月收慘澹」 首接團購洩重生心聲

大牙（圖）2023年出面指控，11年前遭陳建州性侵未遂，當場潸然淚下。（資料照，記者胡舜翔攝）

〔記者邱奕欽／台北報導〕「大牙」周宜霈此前指控曾遭「黑人」陳建州性侵未遂，當場憶起種種不堪更數度落淚，然而為自己挺身卻換來黯然失業。事隔2年，大牙日前坦言僅有零星工作上門，月收剩約萬餘元，如今首次踏入團購圈，她也因此向外界致謝並吐露重生心聲。

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大牙2023年6月勇敢指控11年前遭陳建州性侵未遂，當時引發社會與演藝圈廣泛關注，然而她上月出席現代婦女基金會活動時，卻坦言僅剩零星工作願意合作，月收入一度僅剩約莫1萬餘元，生活壓力沉重。如今，大牙重獲新生宣布踏入新領域，以輕鬆語氣分享接下團購工作的心情，「試吃試用大概是我最喜歡的部分！」更談到透過一杯茶、一段靜心時光，練習身心靈成長的「薦骨回應」，語氣平靜卻充滿力量。

儘管演藝邀約銳減，但大牙並未選擇沉寂，而是積極開啟新的職涯選項，更不忘飲水思源、知恩圖報的道理，向網紅好友「德州媽媽沒有崩潰」以及關心她的網友們致謝，自己也才有機會重新站上新的平台。此外，大牙也鼓勵粉絲「再忙，也要留點時間給自己喔！」展現溫柔堅韌的療癒能量，正向態度感動許多網友力挺支持。

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