（連線專訪）看阿湯哥騎車跳懸崖如入會儀式 海莉《不可能8》極地拍戲驚見北極熊

《不可能的任務：最終清算》演員專訪影音：

〔記者許世穎／台北－倫敦連線專訪〕英國女星海莉艾特沃在《不可能的任務：最終清算》中繼續飾演上一集《致命清算》登場的葛莉絲，角色更成為關鍵核心。她回憶自己第一天加入劇組時，就親眼看到「阿湯哥」湯姆克魯斯騎著摩托車從懸崖一躍而下，「那就像是《不可能的任務》的入會儀式，彷彿在對我說：『我們就是這樣拍電影的。』」

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海莉艾特沃在《不可能的任務：最終清算》回歸演出神偷葛莉絲。（UIP提供）

片中葛莉絲是一位神秘莫測、身手矯健的高明扒手，在海莉的特質與訓練過程中逐漸成形，「當初他們明確告訴我，不是在找一個來填補劇本角色空缺的演員。我們每天都在碰撞新想法，我在過程中探索自己擅長什麼、喜歡什麼。結果發現我手很快，所以她成了一位擅長障眼法的小偷。我對開車也很有感覺，所以就學會了甩尾。」

海莉艾特沃（中）和湯姆克魯斯（左）合作《不可能的任務：最終清算》，見到他對工作的投入與專業。（UIP提供）

海莉形容參與該系列演出像是個創造性的旅程，和阿湯哥及編導克里斯多夫麥奎里一同深入創作、激盪角色，「我們邊走邊調整，看這個角色會自然演變成什麼樣子。」由於在片中上演動作戲，海莉也在拍攝前提前5個月開始接受密集訓練，「我知道湯姆為了這部片會把自己推到極限，我也希望能以同樣的投入回應他。我非常敬佩他的工作態度與熱情。」

對戲阿湯哥也讓海莉深刻體會到他作為電影人不同凡響的一面，「他不只是明星，他是一位世界級的特技演員，還像一個『一人電影製片廠』，每一個部門的工作都難不倒他！」大讚阿湯哥對空間感與觀眾視角的精準拿捏，「是他最令人敬佩的特質之一。」

海莉艾特沃亮麗出席《不可能的任務：最終清算》倫敦首映會。（UIP提供）

這次劇組遠赴北極圈拍攝，也讓海莉直呼是人生中最特別的一次拍攝經歷，「如果不是這部電影，我這輩子都不會以那樣的方式踏上那片冰封之地。」她說劇組當時住在破冰船上，與訓犬師與一群雪橇犬合作，在零下40度的極地拍戲，海莉回憶有一天看到導演鬍子全結了冰柱，「那一刻真的太美、太瘋狂。」

海莉艾特沃在極地拍攝《不可能的任務：最終清算》驚見北極熊。（UIP提供）

更驚人的是，海莉還在現場遇見了真正的北極熊。「那天晚上我們在船上打牌，突然聽到甲板有聲音，結果看到一隻北極熊在冰上走來走去，還站起來，用前掌撐在船邊，那一幕我永遠不會忘記。」《不可能的任務：最終清算》全台上映中。

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