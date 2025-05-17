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啦啦隊女神「梓梓」未婚懷孕？ 挺巨肚宣布人生大事

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕職籃夢想家啦啦隊的隊長「梓梓」董梓甯，擁有E級「水滴型」上圍完美身材圈粉無數，經常透過社群與粉絲互動。近日她在IG發出一則影片，無預警宣布一件「人生大事」，影片開頭挺著「巨肚」，再接到婦產科畫面，讓不少網友以為她未婚先孕。其實並非懷孕，而是做了「凍卵」的決定，讓不少網友虛驚一場。

「梓梓」董梓甯為凍卵挺巨肚。（翻攝自IG）「梓梓」董梓甯為凍卵挺巨肚。（翻攝自IG）

日前梓梓在IG發出一則影片，開頭先是兩張挺肚照，而後對著鏡頭宣布，「今天要來跟大家說一件，非常嚴重的人生大事」，畫面轉到婦產科，讓不少網友看到這以為是懷孕了，隨後梓梓才公布自己其實要「凍卵」，並不是大家所想的那樣。接著她透過和醫生的諮詢及檢查後，開始在肚子上打針，持續好幾天後，再用舒眠麻醉取出17顆卵。另外梓梓也透露，要讓卵子長大才能取卵，肚子這麼多顆卵子變大，肚子也會跟著變大，取卵後兩星期就能恢復原本的身材。

啦啦隊女神「梓梓」未婚懷孕？ 挺巨肚宣布人生大事「梓梓」董梓甯為凍卵打針。（翻攝自IG）

梓梓也分享自己決定去凍卵的原因，「去凍卵是因為目前還沒有要結婚生子的規劃，還很認真在拚事業，不確定這天什麼時候會到來，但女生的卵子顆數每一年都會下降，跟生育能力息息相關，為了不讓自己未來有遺憾，也為了未來寶寶的健康！我還是決定先去凍卵，整體過程我覺得很值得！也可以安心的繼續打拼！」，並表示其實打針自己都不感覺痛，只有後面破卵針比較有感，取卵是舒眠麻醉，過程中也不會痛，但主要還是看大家個人的體質和耐痛程度。

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