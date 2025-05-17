晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

胡瓜重返發跡地揭「小禎出生秘辛」 和翁立友回味出道往事

胡瓜（右）最新一集節目邀到翁立友當來賓。（下面一位提供）胡瓜（右）最新一集節目邀到翁立友當來賓。（下面一位提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕胡瓜積極經營YouTube頻道《下面一位》，邀請到許多大咖好友來相聚聊聊天，新一集邀請到台語歌王翁立友，兩人到西門町走走逛逛，分享許多過去在餐廳秀的故事。遇到剛好從苗栗來的鄉親，沒想到剛好對方當年常常光顧，當場成為最佳佐證。

胡瓜想起以前在西餐廳演出，搭配的樂隊是孔鏘老師，後來胡瓜開始做綜藝節目，也和孔鏘老師成為最強搭檔，合作四十多年早已擁有革命情感，對胡瓜來說，一起打拼的時光都是最美好的回憶。胡瓜還加碼分享，女兒小禎也在此地區的婦產科出生，彷彿西門町是胡瓜的回憶寶地般充滿故事。

沿途遇到許多熱情民眾，胡瓜一如往常的親民招呼，還遇到一群國外留學生，胡瓜也展現親民的國民外交，請同學們分享按讚訂閱，親民的表現讓翁立友在一旁讚嘆不已，非常佩服。

談到翁立友出道初期非常努力，無奈唱片銷量賣得不好，後來受到蔡小虎賞賜，引薦到他現在的唱片公司，一待就是20年，開始發出許多膾炙人口的歌曲，想起這些經歷翁立友依舊懷著滿滿感謝。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中