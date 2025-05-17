胡瓜重返發跡地揭「小禎出生秘辛」 和翁立友回味出道往事

胡瓜（右）最新一集節目邀到翁立友當來賓。（下面一位提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕胡瓜積極經營YouTube頻道《下面一位》，邀請到許多大咖好友來相聚聊聊天，新一集邀請到台語歌王翁立友，兩人到西門町走走逛逛，分享許多過去在餐廳秀的故事。遇到剛好從苗栗來的鄉親，沒想到剛好對方當年常常光顧，當場成為最佳佐證。

胡瓜想起以前在西餐廳演出，搭配的樂隊是孔鏘老師，後來胡瓜開始做綜藝節目，也和孔鏘老師成為最強搭檔，合作四十多年早已擁有革命情感，對胡瓜來說，一起打拼的時光都是最美好的回憶。胡瓜還加碼分享，女兒小禎也在此地區的婦產科出生，彷彿西門町是胡瓜的回憶寶地般充滿故事。

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沿途遇到許多熱情民眾，胡瓜一如往常的親民招呼，還遇到一群國外留學生，胡瓜也展現親民的國民外交，請同學們分享按讚訂閱，親民的表現讓翁立友在一旁讚嘆不已，非常佩服。

談到翁立友出道初期非常努力，無奈唱片銷量賣得不好，後來受到蔡小虎賞賜，引薦到他現在的唱片公司，一待就是20年，開始發出許多膾炙人口的歌曲，想起這些經歷翁立友依舊懷著滿滿感謝。

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