白冰冰與張秀卿飆高音 陽帆喊「要請道士」險遭飛踢

張秀卿與同門最老師弟七郎。（民視提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕白冰冰、陽帆主持《超級冰冰Show》，本週邀請到正在宣傳新專輯《阿桃》的台語天后張秀卿，以及謎樣的南部天王「七郎」。張秀卿感性的提到新歌《阿桃》是真人真事，是一位早期社會勇敢的寡母帶著6個孩子，還要侍奉公婆，提到本尊紅著眼眶感動的說：「很榮幸能把早期女性的堅毅勇敢用歌曲唱出來，也提醒年輕人要多感謝媽媽」。

歌聲狀態超好的的張秀卿還秀出平常在洗澡時候練習的高音，白冰冰也一時技癢也飆起高音，聲音扎實渾厚，但讓陽帆忍不住說：「妳這樣唱歌我都忍不住要請道士來搖鈴了」，氣得白冰冰差點飛踢陽帆。

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張秀卿與南部天王七郎帶來《基隆山之戀》，高手對唱讓全場聽得如癡如醉。被白冰冰問起來歷，台南東山出生的七郎，現在住高雄，獨特嗓音與唱腔迷倒不少歐巴桑，七郎去年變成張秀卿最年長的師弟，愛唱歌的他來到節目，看到這麼多歌手同台飆歌，也讓他開心，芒果王子楊哲還模仿七郎，以及已故歌手陳一郎唱歌，高超的轉音技巧讓全場讚嘆。

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