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紀念已逝阿公阿嬤 啦啦隊女神推出台語單曲曝新規劃

曲曲用台語歌傳遞對阿公阿嬤的思念。（紅心字會提供）曲曲用台語歌傳遞對阿公阿嬤的思念。（紅心字會提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕啦啦隊女神曲曲為紀念已逝的阿公阿嬤，將於本月20日推出台語單曲《風起的時》，她也嘗試作詞，回想過往在家鄉尋找兒時，與阿公阿嬤相處的記憶，及各種點點滴滴，把回憶串連成歌詞，她說：「用台語唱，就是希望在天上的阿公阿嬤也可以聽到我對他們的思念。」

曲曲表示小時候是被阿公、阿嬤照顧，因為他們只聽得懂台語，所以跟阿公阿嬤交談的方式，都是用台語來溝通。「在阿公阿嬤相繼離世之後的某天，突然就收到這次唱台語歌的音樂創作邀約，我就想透過這個機會，藉由音樂傳遞我對阿公阿嬤的思念。」

曲曲用台語歌傳遞對阿公阿嬤的思念。（紅心字會提供）曲曲用台語歌傳遞對阿公阿嬤的思念。（紅心字會提供）

曲曲也說，錄製的過程其實沒有想像的簡單，演唱時的用字發音都要校正過，還也特別去請台語老師作確認。比較特別的是《風起的時》這首歌，我也有參與回憶作詞，想著過往我回鄉的時候，尋找和阿公阿嬤連結的點點滴滴，所以在錄唱的時候特別有感覺；談起未來的音樂計畫，她希望未來有機會發行完整專輯，讓更多人聽到她的音樂，也期待能再多收集一些歌，開個人音樂會。

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