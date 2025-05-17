不想去？汪小菲兒女疑未出席婚禮 「御用保母」IP在台灣

汪小菲與「Mandy」馬筱梅今（17）日在北京補辦婚宴。（翻攝自微博）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕大S前夫汪小菲與「Mandy」馬筱梅今（17）日在北京補辦婚宴，微博已開始出現汪小菲與Mandy婚宴現場的照片，汪小菲與Mandy的婚紗照也在社群上曝光。不過，有網友發現汪小菲的御用保母「小楊阿姨」人還在台灣，意味著汪小菲與前妻大S生育的一雙兒女可能不會參加婚禮。

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汪小菲御用保母「小楊阿姨」IP位置顯示台灣。（翻攝自微博）

今日汪小菲與Mandy在北京補辦婚宴，而負責照看汪小菲與前妻大S一雙兒女的御用保母「小楊阿姨」抖音帳號IP位置顯示仍然在台灣，昨日甚至還發布新影片，親自為孩子煲湯做菜，不少網友留言，「沒去結婚現場啊」、「楊姨應該不去吧，不知道倆寶貝去不」，對此，有網友立即留言，「楊阿姨和兩個孩子都不會出席」。不過，對於兒女是否出席仍只是網友猜測。

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