視網膜網美照爆紅 意外拍成「遺照範本」網笑翻：家屬答禮

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕網紅「視網膜」曾經營YouTube頻道《眼球中央電視台》走紅，日前他首度造訪沖繩，在當地享用美食時拍照打卡，卻意外拍成「遺照範本」，搞笑畫面掀起網友朝聖，至今吸引12萬人按讚，數字仍持續上升中。

視網膜上傳的網美照意外爆紅。（翻攝自臉書）

視網膜日前在臉書發文寫下，「第一次來沖縄，點了什麼古宇利島果汁塔，送上來之後卻顯得十分莊嚴」，可見照片中的他表情嚴肅，桌上放有兩杯橘黃色的果汁，裝著飲料的透明杯相當高，上面還有著蘭花當作裝飾，逗趣畫面乍看之下宛如追思現場。照片曝光後，立即吸引大批網友笑翻留言，「家屬答禮」、「感覺很適合弄一個框」、「真的有莊嚴感…哈哈哈」、「好像蠟燭，只想鞠躬」。

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視網膜似乎也被該「網美照」帶來的流量嚇到，今（17）再次發文幽默寫下，「前天發的沖繩遺照香火非常鼎盛，已經超過11萬人按讚上香，逼近2021視網貘命名的紀錄，簡直是國際外交等級的告別式，牌位本人在此向四方人士答禮。」

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