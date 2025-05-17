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小S二女兒仙氣十足 美到梧桐妹也轉發...賈靜雯吃醋6字回應

「Lily」許韶恩分享美照。（翻攝自Instagram）「Lily」許韶恩分享美照。（翻攝自Instagram）

〔記者李紹綾／台北報導〕「小S」徐熙娣的二女兒「Lily」許韶恩清新氣質、身材高䠷，年僅17歲舉手投足已有名模架式，讓同為星二代的梧桐妹相當欣賞，還轉發Lily的限時動態，沒想到竟引起影后媽媽賈靜雯吃醋。

「Lily」許韶恩分享美照。（翻攝自Instagram）「Lily」許韶恩分享美照。（翻攝自Instagram）

「Lily」許韶恩分享美照。（翻攝自Instagram）「Lily」許韶恩分享美照。（翻攝自Instagram）

Lily昨（16日）在社群分享為品牌拍攝的美照，她頭綁絲巾，身穿淺綠色的背心及棕綠色格紋長褲，展現夏季風情，其中托腮俯身的姿勢，讓她微露酥胸，有網友打趣說：「誰能想到S的二女兒如此有志玲的風範。」、「S姐生了一個林志玲。」

梧桐妹轉發Lily美照，引起影后媽媽賈靜雯吃醋。（翻攝自Instagram）梧桐妹轉發Lily美照，引起影后媽媽賈靜雯吃醋。（翻攝自Instagram）

梧桐妹相當欣賞Lily的美，特別轉發此則限時動態，此舉竟讓影后媽媽賈靜雯吃醋，留言向女兒撒嬌，調侃：「妳po她不po我。」讓梧桐妹超尷尬，並以「哈哈哈哈」糊弄帶過，母女逗趣互動讓網友笑翻。

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