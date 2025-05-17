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娛樂 最新消息

Rosé〈APT.〉上線2週海撈天價收益 韓綜曝最賺3神曲

Rosé與火星人布魯諾合唱的〈APT.〉僅上線2週就創下驚人收益。（資料照，華納音樂國際部提供）Rosé與火星人布魯諾合唱的〈APT.〉僅上線2週就創下驚人收益。（資料照，華納音樂國際部提供）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓國女子天團BLACKPINK成員Rosé去年與西洋天王火星人布魯諾（Bruno Mars）合唱的〈APT.〉全球走紅，日前韓國綜藝節目《20世紀熱門歌曲》中，揭露該曲僅上線2週，就創下高達133億韓圓（約新台幣3.2億元）的收益。

在16日播出的《20世紀熱門歌曲》節目中，討論了創造驚人收益的流行歌曲，主持人李美珠提到，Rosé的〈APT.〉在發行後短短14天的時間，光靠串流音源就狂賺133億韓圓（約新台幣3.2億元），讓現場來賓聽完都震驚不已。

除了Rosé外，男團EXO的〈Growl〉專輯銷售也表現亮眼，創下105億韓圓（約台幣2.6億元）的收益；而南韓天團「BTS」防彈少年團的〈Dynamite〉更是一舉突破2千億韓圓（約新台幣50億元），堪稱「神曲級」收益代表。

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