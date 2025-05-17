李濤隔20年終於認親「郭濤」 郭子乾笑翻：他竟然被認成我

〔記者蕭方綺／台北報導〕資深媒體人李濤與李艷秋昨晚欣賞于子育、郭子乾、王偉忠領銜主演的舞台劇《謝謝大家收看》，郭子乾特別開心，因為他從2002年開始在《2100全民亂講》模仿李濤，他所扮演的「郭濤」在20幾年後終於有機會和本尊相見歡，郭子乾笑說有次李濤去偏鄉做公益，有位民眾看到李濤就說，「我知道你，你、你是郭子乾！」讓現場哈哈大笑。

李濤（中）來看王偉忠（左）與「郭濤」郭子乾主演的《謝謝大家收看》。（金星文創提供）

郭子乾表示「郭濤」與李濤十多年同時段直播、不同台，雖然都在電視圈，卻從沒機會見面。郭子乾覺得李濤對他的影響很大，因為他自己原本聲音比較溫和，透過模仿李濤獨特的講話方式「是的」提高Key、加強力度，對塑造角色很有幫助，也讓他在主持節目時更得心應手。

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而李濤是王偉忠新聞系學長，李艷秋與王偉忠讀大學時就認識，後來TVBS草創期間，王偉忠協助李濤開節目《2100全民開講》；8年後王偉忠推出諧趣模仿《全民開講》的直播綜藝節目《全民亂講》，更成綜藝節目長青樹，將模仿節目做成主流，廣受觀眾歡迎，也讓郭子乾扮演的「郭濤」深入人心。

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