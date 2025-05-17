晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

李濤隔20年終於認親「郭濤」 郭子乾笑翻：他竟然被認成我

〔記者蕭方綺／台北報導〕資深媒體人李濤與李艷秋昨晚欣賞于子育、郭子乾、王偉忠領銜主演的舞台劇《謝謝大家收看》，郭子乾特別開心，因為他從2002年開始在《2100全民亂講》模仿李濤，他所扮演的「郭濤」在20幾年後終於有機會和本尊相見歡，郭子乾笑說有次李濤去偏鄉做公益，有位民眾看到李濤就說，「我知道你，你、你是郭子乾！」讓現場哈哈大笑。

李濤（中）來看王偉忠（左）與「郭濤」郭子乾主演的《謝謝大家收看》。（金星文創提供）李濤（中）來看王偉忠（左）與「郭濤」郭子乾主演的《謝謝大家收看》。（金星文創提供）

郭子乾表示「郭濤」與李濤十多年同時段直播、不同台，雖然都在電視圈，卻從沒機會見面。郭子乾覺得李濤對他的影響很大，因為他自己原本聲音比較溫和，透過模仿李濤獨特的講話方式「是的」提高Key、加強力度，對塑造角色很有幫助，也讓他在主持節目時更得心應手。

而李濤是王偉忠新聞系學長，李艷秋與王偉忠讀大學時就認識，後來TVBS草創期間，王偉忠協助李濤開節目《2100全民開講》；8年後王偉忠推出諧趣模仿《全民開講》的直播綜藝節目《全民亂講》，更成綜藝節目長青樹，將模仿節目做成主流，廣受觀眾歡迎，也讓郭子乾扮演的「郭濤」深入人心。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中