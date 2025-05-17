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吳婉君南下高雄遇「台鐵電車線斷落事故」 公開「一路枯萎」自拍照

吳婉君日前赴菲律賓愛妮島度假。（翻攝自臉書）吳婉君日前赴菲律賓愛妮島度假。（翻攝自臉書）

〔記者李紹綾／台北報導〕「八點檔女神」吳婉君3月遭男友趙駿亞家暴，導致身心受創，她停工調養身心，日前與好友出國度假，昨（16日）搭火車從東部南下高雄，卻遇上台鐵停駛5小時，讓她直喊：「計畫趕不上變化！」認為是體驗值超高的一趟奇幻旅程，曲折又深刻。

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吳婉君談到，原定要赴高雄朝聖陳奕迅演唱會，沒想到演出卻因歌王確診而延期，她仍按照原先排好的行程南下，「很久沒有搭乘火車出行，滿心期待去體驗一下東岸的自強號騰雲座艙，打算從台東直奔高雄去聽我E神陳老闆唱歌，雖然演唱會延期。」沒想到遇上台鐵加祿、枋山間電車線主吊線斷落，行駛中斷約5個多小時，她當時有2個選項，「選擇1，原車返回台東。選擇2，搭乘接駁巴士到枋寮車站再轉火車。我選了3，共乘包車到潮州車站。」

吳婉君搭台鐵遇電車線斷落事故。（翻攝自臉書）吳婉君搭台鐵遇電車線斷落事故。（翻攝自臉書）

吳婉君分享旅途各個時段的自拍，自嘲是一路到枯萎的模樣。（翻攝自Instagram）吳婉君分享旅途各個時段的自拍，自嘲是一路到枯萎的模樣。（翻攝自Instagram）

吳婉君笑說：「想都沒想過我的南迴鐵路之旅會如此漫長。」對於遇到誤點，她自認挺從容、不疾不徐，「反正著急也沒用，那就且走且看，一邊聯絡車行，一邊等接駁車，很幸運的是同行乘客的車比較快抵達，便邀我一起共乘小客車到潮州火車站，沿路還看了東部的山海景到西岸的海跟夕陽。」然而到了潮州車站，「我天真的以為可以拿票根去換下一段的乘車票，結果人家是直接幫我退票，退我錢，我壓根沒有想到這件事，差點就浪費了。區間車才53元，原本騰雲座艙可是700多元呢！」她打趣稱自己一次體驗了台鐵與類台鐵，「雖然很淡定，雖然很幸運，但也是真的好累喔！」她貼昨天各個時段的自拍，自嘲是「一路到枯萎的模樣」

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