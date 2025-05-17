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娛樂 歐美

吹牛老爹涉性侵未成年 小賈斯汀爆是受害者回應了

羅子秦／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕美國饒舌歌手「吹牛老爹」（Diddy）被指控涉嫌性侵及性剝削未成年，在2024年9月被逮捕後，坊間謠傳小賈斯汀（Justin Bieber）是潛規則受害者之一。小賈斯汀在本月16日終於打破沉默，透過聲明否認，強調自己並不是受害者，不過確實有人被吹牛老爹傷害。

網友看影片，發現小賈斯汀不敢正眼看吹牛老爹，引發議論紛紛。（翻攝自YouTube）網友看影片，發現小賈斯汀不敢正眼看吹牛老爹，引發議論紛紛。（翻攝自YouTube）

自吹牛老爹的官司以來，網路上一直謠傳小賈斯汀也是性侵受害者之一，不過根據《人物》報導，小賈斯汀的發言人發出聲明，「儘管小賈斯汀不是尚恩庫姆斯（吹牛老爹）的受害者，但確實有人因為他而受到傷害，轉移焦點只會剝奪受害者應有的正義。」

吹牛老爹的受害者傳出有不少未成年，小賈斯汀就被懷疑是受害者之一。網友挖出小賈斯汀15歲時的影片，40歲的吹牛老爹稱兩人將共度48小時，但拒絕透露兩人做了什麼，僅表示這是個15歲男孩的夢想，令人起疑。

小賈斯汀的YouTube影片中，曾揭露他與吹牛老爹要共度48小時。（翻攝自YouTube）小賈斯汀的YouTube影片中，曾揭露他與吹牛老爹要共度48小時。（翻攝自YouTube）

之後，小賈斯汀出現許多脫序行為，且兩人關係已經不如以往，在吹牛老爹於2024年9月被逮後，許多網友回頭看小賈斯汀在2020年推出的歌曲《Yummy》，發現其中有不少暗喻，包括Yummy可能說的是Young Me（年輕的我），MV中的顧客全是有年紀的大人，桌上有著不熟的肉以及怪異的藍色慕斯，讓人聯想到戀童癖符號，恐怖的是，最後餐盤上出現了年幼的小賈斯汀，旁邊還有散落的櫻桃（象徵處男）。

小賈斯汀的《Yummy》最後一幕是他小時候的照片，讓人毛骨悚然。（翻攝自YouTube）小賈斯汀的《Yummy》最後一幕是他小時候的照片，讓人毛骨悚然。（翻攝自YouTube）

種種蛛絲馬跡，讓不少網友細思極恐，「以前只是把他當成普通的片段來看，現在看根本不是這樣」、「天啊我好想哭」、「這個影片想說的事情太恐怖了」、「我們都知道我們為什麼來這裡」、「小賈斯汀是個受害者」。不過這些都只是網友推測，也有可能只是看圖說故事，真相為何只有當事人才知道。

☆尊重身體自主權 請撥打113、110。☆

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