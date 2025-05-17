（影）薔薔砸千萬發單曲「強碰蔡依林」反應曝 親認戀情揭細節

〔記者林欣穎／台北報導〕女星薔薔今（17）日迎來35歲生日，特別發布人生第一支單曲《LOVE ME OR NOT》，作為給自己的生日禮物，薔薔透露自己製作單曲耗時3年，期間還經歷跟前員工官司、被好友騙數十萬等，如今作品終於產出，而之前她傳出戀愛消息，她今也大方認愛了。

薔薔生日發布單曲。（記者胡舜翔攝）

薔薔生日發布單曲。（記者胡舜翔攝）

薔薔斥資千萬製作單曲，還到南美洲拍攝MV，不過她這次單曲剛好強碰蔡依林發片，薔薔則說自己沒有要跟別人比較，還搞笑直呼：「今天我生日欸！」提到生日願望，她則許願希望公司蒸蒸日上、越開越大。

請繼續往下閱讀...

薔薔生日發布單曲。（記者胡舜翔攝）

薔薔生日發布單曲。（記者胡舜翔攝）

至於之前屢傳她交男友消息，薔薔透露對方從事運動相關工作，常會在世界各國飛來飛去，雖然是遠距離戀愛，但彼此常會互通電話「掛睡」，相當恩愛，不過對於男友的年紀、職業還有交往時間，她都保密到家，僅說不是外界知道的這麼短，她也透露男友之前曾送她手機，這次則送了耳機當她的生日禮物。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法