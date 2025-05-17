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娛樂 音樂

台南鹽田驚見女神素顏高歌 身分曝光是超大咖天后

〔記者陽昕翰／台北報導〕金曲歌后田馥甄「田調」Live in Life野地小巡演起跑，今起一連2天在台南鹽田戶外開唱，她搶先釋出昨彩排的照片，提醒歌迷注意事項。

田馥甄搶先曬出彩排照片。（翻攝臉書）田馥甄搶先曬出彩排照片。（翻攝臉書）

田馥甄開心表示：「天氣好好，天色好美，期待你們的到來，把有你的風景留給我。」她提醒歌迷9大注意事項，包括記得帶票券、證件，還要好防曬、防蚊準備，另外也要記得補水，同時也要戴太陽眼鏡。

田馥甄啟動小型巡演。（翻攝臉書）田馥甄啟動小型巡演。（翻攝臉書）

田馥甄為了巡演推出新歌《一二三》，昨有歌迷到彩排現場搶聽音漏，透露她這次也翻唱了許多歌手的作品，包括怪奇比莉《What was I made for》，不僅演唱陳嫺靜《輕輕》、deca joins《沉澱》，還有選唱方大同遺作《才二十三》。

田馥甄開唱倒數，提醒粉絲注意事項。（翻攝臉書）田馥甄開唱倒數，提醒粉絲注意事項。（翻攝臉書）

而田馥甄素顏在夕陽下西下高歌的模樣，讓歌迷直呼「女神好美」，粉絲對於歌單更是充滿期待，紛紛回應「田馥甄真的好扯，這歌單有夠品味好」、「期待今天的演出」。

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